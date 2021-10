Z obozu Orłów Test zdany, baraże są. Droga do Kataru daleka Z 12 drużyn, które staną do marcowych baraży, awansują na mundial w Katarze zaledwie trzy. Gdyby faza grupowa skończyła się dziś, drugie miejsce w grupach kwalifikacyjnych zajęłyby Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Ukraina, Czechy, Szkocja, Norwegia, Chorwacja i Rumunia. Te dziewięć drużyn, plus dwie najlepsze z Ligi Narodów, które w kwalifikacjach przepadną, będą potencjalnymi rywalami Polaków w barażach. To drużyny znacznie mocniejsze od Albanii.

Oczywiście faza grupowa kwalifikacji skończy się dopiero w listopadzie. I w tabelach wciąż sporo się może zmienić. Portugalia ma jeszcze realną szansę na zwycięstwo w grupie A - ma jeden punkt mniej od Serbów, ale rozegrała też o jeden mecz mniej. Hiszpanie też mogą myśleć o wyprzedzeniu prowadzących w grupie B Szwedów, ale będą musieli wygrać z Grecją na wyjeździe, a potem pokonać u siebie Skandynawów.



W grupie C Włochy podejmą jeszcze Szwajcarię w starciu o bezpośredni awans na mundial. W grupie G prowadząca Holandia zagra jeszcze u siebie z drugą w tabeli Norwegią. W grupie H druga Chorwacja gra u siebie z Rosją i ma szansę ją wyprzedzić. W grupie J o drugą pozycję za Niemcami powalczą Rumunia z Macedonią Płn. Bez względu na wszystko co się jeszcze wydarzy: dwustopniowe baraże będą ekstremalnie trudne.

El. MŚ 2022. Dwustopniowe baraże

Gdy już w listopadzie poznamy 12 zespołów, które w nich zagrają, sześć z najlepszym dorobkiem w grupach zostanie rozstawionych. Do nich dolosuje się sześć pozostałych, przy czym gospodarzem marcowych baraży będą zespoły rozstawione. W II rundzie baraży zagrają zwycięzcy: tu gospodarz meczu będzie już losowany.

Baraże MŚ 2022 rozegrane zostaną w dniach 24-29 marca 2022 roku. 24-25 marca pierwsza runda, 28-29 marca druga runda.



