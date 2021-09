Wymowne słowa o Lewandowskim. I to tuż przed meczem

Z obozu Orłów

Robert Lewandowski kontra Harry Kane - w środę na PGE Narodowym dojdzie do pojedynku dwóch wielkich snajperów, którzy poprowadzą do boju reprezentacje Polski i Anglii. Były brytyjski piłkarz Chris Sutton przyznał przed meczem, że to "Lewy" jest obecnie najlepszym egzekutorem na świecie. Początek spotkania w środę o 20.45 Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, relacja na żywo w Interii.

