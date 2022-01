Wyciekła tajemnica Kuleszy! Oto nowy selekcjoner?!

Szewczenko za 2,5 mln euro rocznie!

PZPN z Szewczenką porozumieli się zarówno co do okresu współpracy (dwa lata), jak i wysokości zarobków. Ukrainiec ma zarabiać 2,5 mln euro rocznie, z czego cześć zapłaci PZPN, a część sponsorzy.

Te szczegółowe dane podał kanał vZbirna, należący do byłego rzecznika Szewczenki, a więc osoby dość wiarygodnej.

Prezentacja selekcjonera najpóźniej 31 stycznia

Prezes PZPN Cezary Kulesza ma zamiar zaprezentować nowego selekcjonera najpóźniej 31 stycznia.

Jerzy Engel: Nawałka był projektem Bońka. Kulesza chce się od tego odciąć.

Szewczenko z dobrym skutkiem prowadził Ukrainę, osiągnął z nią ćwierćfinał na Euro 2020, ale jego przygoda z Genoą była nieudana. Został zwolniony po dziewięciu meczach w Serie A i dwóch w Coppa Italia, ale jego kontrakt obowiązuje do 2023 r. Rozwiązanie go z włoskim klubem powinno to być jednak formalnością. Właściciele Genoi nie mają żadnego interesu w opłacaniu drogiego trenera, który jest im najzwyczajniej niepotrzebny.





Finansowy rekord pobity ponad dwukrotnie

Jeśli porozumienie z Genoą uda się zawrzeć, "Szewa" będzie najdroższym selekcjonerem w historii reprezentacji Polski., Do tej pory palmę pierwszeństwa dzierżył Leo Beenhakker, który w ostatnim okresie zarabiał 80 tys. euro miesięcznie, czyli 960 tys. euro rocznie.



Szewczenko i jego Ukraina mieli kupę szczęścia na ubiegłorocznym Euro 2020. Udało im się wyjść z grupy, pomimo dwóch porażek (2-3 z Holandią i 0-1 z Austrią). "Zbirna" wygrała 2-1 Macedonią Północną i to było jej kluczem do awansu. W 1/8 finału pokonała Szwecję 2-1. W ćwierćfinale, na Stadio Olimpico w Rzymie, Ukraińcy zostali rozbici 0-4 przez Anglię.

Jego Ukraina grała siermiężny, defensywny futbol. Zdarzały jej się kompromitujące porażki, jak 1-7 w towarzyskim meczu z Francją, czy 0-4 w Lidze Narodów z Hiszpanią. Z drugiej strony, na ME pokonała Szwedów, z którymi nie poradziła sobie Polska Paula Sousy.





Szewczenko jest twarzą, trenuje Tassotti

Wtajemniczeni twierdzą, że zarówno w reprezentacji Ukrainy, jak i w Genoi "Szewa" był twarzą projektu. Pracę trenerską wykonywał za niego Mauro Tassotti - były piłkarze wielkiego Milanu, w którym rozegrał 17 lat (1980-1997).



Zdjęcie Mauro Tassotti (z lewej) był niemal etatowym asystentem w AC Milan. Pomagał Clarence Ceedorfowi, a wcześniej Massimiliano Allegriemu (na zdjęciu). / AFP

Warto zaznaczyć, że doświadczenie trenerskie Szewczenki jest niewielkie. Przez pięć lat, z czego jeden sparaliżował COVID-19, prowadził Ukrainę, a Genoę ledwie przez trzy miesiące.



W odróżnieniu od charyzmatycznego, pokrzykującego Paula Sousy, "Szewa" jest trenerem cichym, ostoją spokoju. Łączy ich ustawienie preferowane na boisku: 1-3-5-2.





PZPN nie ma selekcjonera od 29 grudnia 2021 r.