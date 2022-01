Jak poinformował red. Piotr Koźmiński ze Sportowych Faktów, Claudio Ranieri po niedawnym rozstaniu z angielskim klubem Watford FC skierował swe kroki do PZPN. Przedstawił propozycję objęcia reprezentacji Polski, którego selekcjonera prezes Cezary Kulesza obiecał ogłosić w poniedziałek 31 stycznia. Wszelkie znaki wskazują na to, że może nim być Andrij Szewczenko, chociaż pewności co do tego nie ma. Nie tak dawno w grze był niedawny selekcjoner Adam Nawałka.

PZPN zwleka z selekcjonerem. Zgłosił się Claudio Ranieri

Spośród wielu kandydatów, którzy zgłosili się do PZPN, Claudio Ranieri to chyba nazwisko największe. Prowadził już wiele największych klubów Europy, takich jak Inter Mediolan, AS Roma, Atletico Madryt, Valencia FC, Chelsea Londyn, AS Monaco i inne, prowadził również reprezentację Grecji. Na dodatek takie nazwisko jest tańsze niż Andrij Szewczenko. Gdy Ranieri pracował we Włoszech, zarabiał 1,5 mln euro.



Do meczu eliminacji mistrzostw świata z Rosją zostały już niespełna dwa miesiące.