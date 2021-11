Zaraz po meczu reprezentacji - zapraszamy na nasz program na żywo!

Finisz kwalifikacji w strefie europejskiej jest niesamowicie zacięty. Poza Danią i Niemcami, które już awansowały na katarskie mistrzostwa, walczą niemal wszyscy. W grupie A Portugalia zagra z Serbią w Lizbonie i jeśli co najmniej zremisuje, pojedzie na mundial. Dla Cristiano Ronaldo będzie to piąty występ w finałach MŚ.

Reklama

Transmisje meczów eliminacyjnych na antenach Polsatu Sport, Polsatu Sport Premium i na Polsat Box Go.



Andora - Polska 1-4. Szalony finisz kwalifikacji

W grupie B sytuacja jest dokładnie taka sama. Tyle, że o dwa czołowe miejsca walczą bezpośrednio Hiszpania i Szwecja. Jutro w Sewilli La Roja musi zremisować i pojedzie do Kataru skazując na baraż Skandynawów, którym bezpośredni awans da tylko wygrana.

W grupie C Włosi ze Szwajcarami walczą korespondencyjnie. Jedni i drudzy mają po 15 pkt i tylko po jednym spotkaniu do rozegrania: mistrzowie Europy na wyjeździe z Irlandią Płn, Szwajcarzy u siebie z Bułgarami. Zdecyduje bilans bramkowy korzystny póki co dla Włochów? Różnica dwóch goli niczego faworytom nie gwarantuje.

Francja jest o krok od bezpośredniego awansu. Obrońcom tytułu wystarczy dziś zwycięstwo u siebie z Kazachstanem. O drugą pozycję w grupie D walczą Ukraina (9 pkt), Finlandia (8), a nawet Bośnia i Hercegowina (7). Ukrainie został jeden mecz do rozegrania, rywalom po dwa.

Jeśli Belgia wygra dziś z Estonią u siebie, też pojedzie do Kataru. O drugie miejsce w grupie walczą Czechy i Walia. Mają po tyle samo punktów, ale Walijczycy dwa spotkania do rozegrania. Czesi już tylko jedno.

Zdjęcie Zapraszamy na nasz program /

W grupie F wszystko jest jasne: awansowała Dania, druga będzie Szkocja. Tak jak Polacy w swoim ostatnim spotkaniu Szkoci zagrają o prawo do rozstawienia w barażu.

W grupie G w walce są Holandia, Norwegia i Turcja. "Pomarańczowi" grają dziś na wyjeździe z Czarnogórą, Norwegowie podejmują Łotyszy, Turcja najsłabszy w grupie Gibraltar. Na koniec Turcja pojedzie do Czarnogóry, a Holandia podejmie Norwegię. W tej grupie zdarzyć się może wszystko.

W grupie H Chorwacja i Rosja zagrają o awans w Splicie. Wicemistrzom świata da go zwycięstwo, Rosjanom wystarczy remis.

W grupie J Niemcy mają awans pewny, o baraż grają Macedonia Płn i Rumunia. Macedonia zmierzy się z Islandią, Rumunia z ostatnim w tabeli Lichtensteinem.

Andora - Polska 1-4. Z Węgrami trzeba wygrać

Na finiszu fazy grupowej wciąż nie ma więc jasności kto zagra w barażach. Wystąpi w nich 12 drużyn, z czego tylko trzy awansują do Kataru.

W półfinale baraży sześć drużyn z drugich miejsc w grupach z najlepszym dorobkiem zostanie rozstawionych i zagra u siebie z sześcioma nierozstawionymi. Polska gra z Węgrami o to, żeby znaleźć się wśród rozstawionych i być gospodarzem pierwszego spotkania barażowego. Dziś dorobek zespołów z drugich miejsc wygląda tak:

1. Serbia 7 meczów, 17 pkt, bramki +8

2. Szwajcaria 7 meczów, 15 pkt, bramki +9

3. Szwecja 7 meczów, 15 pkt, bramki +7

4. Chorwacja 7 meczów, 14 pkt, bramki +12

5. Polska 7 meczów, 14 pkt, bramki +9

6. Szkocja 7 meczów, 14 pkt, bramki +5

7. Czechy 7 meczów, 11 pkt, bramki +3

8. Norwegia 6 meczów, 11 pkt, bramki +3

9. Macedonia Północna 7 meczów, 9 pkt, bramki +1

10. Ukraina 7 meczów, 9 pkt, bramki +1



Do tej dziesiątki jako nierozstawione w barażach dołączyłyby Walia i Austria - zwycięzcy grup w Lidze Narodów. Walijczycy mogą jednak wyprzedzić Czechów w grupie E i powalczyć o rozstawienie.

Wyniki, tabele i terminarz eliminacji MŚ 2022 znajdziesz tutaj



Większość drużyn z drugich miejsc gra jeszcze po jednym meczu (Norwegia dwa). Dopiero po ich rozegraniu będziemy pewni kto wystąpi w barażach. Polska ma tam miejsce pewne, ale powinna pokonać Węgrów, żeby zapewnić sobie rozstawienie.

Zdjęcie Robert Lewandowski w akcji / Andrzej Lange / PAP

ZOBACZ TEŻ: