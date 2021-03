Sanepid w Duisburgu wydał zgodę na przyjazd do kraju reprezentantów Niemiec grających w Anglii bez konieczności odbycia kwarantanny - poinformował w oficjalnym komunikacie Niemiecki Związek Piłki Nożnej. To dobra wiadomość dla... reprezentacji Polski! Daje bowiem nadzieję na występ Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka w meczu na Wembley z Anglikami.

Podczas zbliżającej się przerwy reprezentacyjnej Niemcy rozegrają na swoim terenie - w Duisburgu - dwa mecze eliminacji do mundialu, w których zmierzą się z Islandią i Macedonią Północną.



Przed rozpoczęciem zgrupowania Joachim Loew otrzymał dobrą wiadomość. Jego podopieczni, którzy występują na co dzień w Anglii, mimo pierwotnej narracji będą mogli przyjechać na rozgrywane we własnym kraju mecze bez konieczności odbycia kwarantanny.



Na podobnych warunkach do Niemiec mogą przylecieć także Islandczycy, oczywiście pod specjalnym rygorem. Jedną ze specjalnych procedur będzie przedstawienie negatywnego testu badania na obecność koronawirusa, otrzymanego maksymalnie 24 godziny przed odlotem.

Jak informuje niemiecka federacja, rozporządzenie przewiduje generalne zezwolenie na przyjazd w celach zawodowych. To świetna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka.





TB