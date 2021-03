Rzecznik prasowy reprezentacji Polski, Jakub Kwiatkowski poinformował, że Mateusz Klich miał negatywny wynik trzeciego testu na obecność koronawirusa. Póki co nie wiadomo, czy pomocnik będzie mógł wystąpić w czwartkowym starciu z Węgrami.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Roman Kołtoń i Jacek Gmoch mocno o wpisie Magdaleny Środy. Wideo INTERIA.TV

- Właśnie otrzymałem informację od Mateusza Klicha, że trzeci test dał wynik negatywny. Jeszcze nie wiem, czy dołączy do zespołu na mecz z Węgrami - przekazał Kwiatkowski.

Reklama

Informacja o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa "u podstawowego piłkarza kadry" pojawiła się już we wtorek, późnym wieczorem. Nie było jednak wiadomo, o kogo dokładnie chodzi. Jak dowiedziała się Interia, a niedługo później potwierdził Kwiatkowski, chodziło właśnie o Klicha.



Test pomocnika Leeds United został w środę rano powtórzony. Jak przekazał tuż po godzinie 18:00 rzecznik kadry, wynik trzeciego testu był negatywny. Czy to oznacza, że Klich będzie mógł zagrać z Węgrami? na to pytanie póki co nie ma odpowiedzi.

TC