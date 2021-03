Węgry - Polska. Paulo Sousa: Postawimy na Wojciecha Szczęsnego

Paulo Sousa podał nazwiska 27 piłkarzy, których powoła na marcowe zgrupowanie reprezentacji poprzedzające mecze eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Z ust selekcjonera padło też kilka deklaracji, między innymi w sprawie obsady bramki i występu napastników.

"Dzień dobry to everyone" zaczął konferencję prasową Paulo Sousa, po czym poinformował, że powoła 27 zawodników.



Oznaczało to skreślenie z poprzedniej listy ośmiu nazwisk. Wśród "wybrańców" Sousy znalazł się między innymi bramkarz Wojciech Szczesny, wobec którego zdradził nieco więcej:



- Rozmawiałem z Wojciechem Szczęsnym i Łukaszem Fabiańskim, chce wprowadzić element stabilizujący na tej pozycji. Cała kadra tego potrzebuje - odpowiedział Portugalczyk, na pytanie o obsadę pozycji bramkarza.





"Zaczniemy od Szczęsnego"

- Cieszymy się, że mamy tak dobrych bramkarzy, postawimy na Szczęsnego. Musimy przyjrzeć się także pozostałym i dostosować się do tego co będzie działo się na boisku - wskazał konkretnie Paulo Sousa, sugerując wyraźnie, że w meczu z Węgrami widzi w składzie bramkarza Juventusu.



Selekcjoner zapytany o to, czy jest ryzyko, że Lewandowski, Piątek i Milik, w związku z restrykcjami nie wystąpią w Londynie przeciwko Anglii, dodał że istnieje taka ewentualność.



- W przypadku naszych napastników, mogą pojawić się wątpliwości w sprawie ich występu w Anglii. Nie jesteśmy pewni, czy Lewandowski, Milik i Piątek będą zaangażowani w ten mecz - powiedział selekcjoner.

Ostateczne powołania Paulo Sousy na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Kamil Piątkowski, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Reca, Kamil Glik, Maciej Rybus, Michał Helik, Paweł Dawidowicz



Pomocnicy: Rafał Augustyniak, Bartosz Slisz, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Kacper Kozłowski, Sebastian Kowalczyk, Sebastian Szymański



Napastnicy: Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski