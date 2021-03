Czwartkowy mecz Węgry - Polska w Budapeszcie zainauguruje zmagania "Biało-Czerwonych" w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata 2022. Wyłania się obraz pierwszej jedenastki, jaką ma desygnować do gry nowy selekcjoner Orłów Paulo Sousa.

Będzie to pierwsze spotkanie Polaków pod wodzą Paulo Sousy. Kogo do pierwszej "jedenastki" wybierze portugalski trener? Przewidywany skład na mecz z Węgrami podał komentator Polsatu Sport, Marcin Feddek.

- Oba dzisiejsze treningi zostały zamknięte dla prasy, więc reprezentacja Paulo Sousy trenuje za zamkniętą kurtyną, ale trudno się dziwić. Czasu jest mało, a taktykę trzeba przećwiczyć, tym bardziej, że na otwartym treningu dla dziennikarzy dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej zagramy trójką obrońców i dwoma wahadłowymi. Można wyciągnąć z tego treningu pierwsze, może daleko idące wnioski i pokusić się o ocenę jak będzie wyglądała pierwsza jedenastka - powiedział Marcin Feddek.

- W bramce, to już było wiadomo od dawna, zagra Wojciech Szczęsny. W obronie centralną postacią ma być Kamil Glik, bliżej lewej strony ma zagrać Jan Bednarek, z kolei po prawej stronie debiutant - Kamil Piątkowski z Rakowa Częstochowa, którym zachwycony jest Paulo Sousa - rozpoczął od defensywnej formacji komentator Polsatu Sport.

- Jeżeli chodzi o wahadła, to z lewej strony wydaje się, że pierwszym wyborem będzie Arkadiusz Reca, ale do końca będzie z nim rywalizował Maciej Rybus. Z drugiej strony mamy Kamila Jóźwiaka, z którym rywalizuje Kamil Grosicki. "Grosik" nie gra w klubie, więc z tego powodu jest na nieco gorszej pozycji w tej rywalizacji. Myślę, że to będzie trwało do końca, czyli przez dzisiejszy dzień i jeszcze tuż przed meczem Sousa będzie zastanawiał się na kogo z nich postawić - zdradził Feddek.

W środku pola trzech zawodników - Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich i przed nimi Piotr Zieliński. Centralnie dwóch napastników - Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik - dodał komentator Polsatu Sport.

