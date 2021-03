Pieniądze, doświadczenie, skład, miejsce w rankingu - w czwartkowym meczu za Polakami przemawia niemal wszystko. Przynajmniej w teorii. Spotkanie Węgry - Polska w eliminacjach MŚ 2022 dziś o godz. 20.45, relacja w Interii.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry - Polska. Marcin Feddek i Bożydar Iwanow przed meczem w Budapeszcie (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Gdyby rzucić okiem na same liczby, to Węgrów powinniśmy obawiać się tak samo jak np. Czarnogórców, których w eliminacjach do poprzedniego mundialu odprawiliśmy dwukrotnie. Węgrzy w klasyfikacji FIFA zajmują bowiem 50. miejsce (Czarnogóra jest 47.), a Polska znajduje się znacznie wyżej, bo na 21.

Reklama

Tyle tylko, że wyniki na boisku już nie raz pokazały, że tego typu zestawienia są ciekawe dla statystyków, ale mają niewiele wspólnego z przebiegiem meczu.

- Polacy w tym spotkaniu będą faworytem, ale Węgrzy to zespół, który potrafi sprawić psikusa. Grają tak, jakby nie mieli nic do stracenia. Zawsze idą na całość i są w stanie sprawić niespodziankę. Nie wolno ich lekceważyć, bo oni nikogo się nie boją - mówił w wywiadzie dla Interii Michał Nalepa , mistrz Węgier z Ferencvarosem Budapeszt.

Teraz nasi rywale są jednak osłabieni, ponieważ nie mogą liczyć na największą nadzieję węgierskiej piłki - Dominika Szoboszlaia. 20-letni pomocnik RB Lipsk wyceniany jest na 25 milionów euro, a jego sprowadzeniem interesował się nawet Real Madryt. To właśnie jego bramka dała Węgrom wygraną w barażu o Euro 2020, ale na razie dużym problemem Szoboszlaia jest zdrowie, bo z powodu kontuzji nie zagra również przeciwko Polsce.

Kto gra w reprezentacji Węgier?

Węgrzy liczą jednak na jego kolegów z RB Lipsk - bramkarza Petera Gulacsiego i obrońcę Williego Orbana. Poza tym wśród naszych rywali nie ma wielu reprezentantów poważnych europejskich klubów. Jeszcze Attila Szalai występuje w Fenerbahce Stambuł, Roland Sallai we Freiburgu, ale to jednak nie są potęgi w porównaniu z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego, Juventusem Turyn Wojciecha Szczęsnego, czy Napoli Piotr Zielińskiego.

Zresztą Transfermarkt na więcej niż 10 mln euro wycenia tylko węgierskie trio z Lipska, tymczasem wśród Polaków taką wartość osiągnęło aż ośmiu piłkarzy (Lewandowski, Szczęsny, Zieliński, Jan Bednarek, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek).

Mimo to, po latach posuchy, Węgrzy coraz lepiej radzą sobie w rozgrywkach międzynarodowych. Wyszli z grupy na Euro 2016, awansowali także na Euro 2020. Do tego w tym sezonie Ferencvaros Budapeszt zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów, czyli osiągnął coś, co polskim zespołom klubowym w ostatnim ćwierćwieczu udało się tylko raz (Legii Warszawa w sezonie 2016/2017). W rozwoju węgierskiej piłki bardzo wielkie zasługi ma premier Viktor Orban, który w futbolu zakochany jest do tego stopnia, że potrafił postawić piękny i nowoczesny stadion niemal w szczerym polu...

Dziś Polacy zagrają jednak niemal w samym sercu Budapesztu, na nowoczesnej Puskas Arenie. Stadion został wybudowany w latach 2017-2019 i jest w stanie pomieścić 67 tys. ludzi, czyli więcej niż nasz Stadion Narodowy. Teraz całe Węgry czekają, aż do wielkości tego obiektu dorównają piłkarze. Kolejny krok mają zrobić dziś w meczu z Polską.

Mecz Węgry - Polska o godz. 20.45, relacja w Interii.



PJ