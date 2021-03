Mateusz Klich przeżywa huśtawkę nastrojów. Czuje się zdrowy, ale dwa testy PCR dały mu wynik pozytywny na obecność wirusa COVID-19 w organizmie. Przez to nie zagra w meczu z Węgrami, zamiast tego jest zamknięty w hotelu w Warszawie, wbrew temu, że trzeci test PCR dał wynik... negatywny. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek powiedział Interii w Budapeszcie, że jest szansa, aby pomocnik zagrał w niedzielnym meczu z Andorą.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry - Polska. Paulo Sousa: Mateusz Klich to dla mnie kluczowy zawodnik (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Nie tylko Mateusz Kich, ale także dwóch kitmanów i drugi kucharz otrzymało testy pozytywne na COVID-19 - w reprezentacji Polski nikt jednak nie wpada w panikę. Tym bardziej, że kolejna seria badań przyniosła wynik negatywny u pomocnika Leeds.

Reklama

Paulo Sousa ma w Budapeszcie utrudnione zadanie przez brak Klicha, ale daleki jest od rozpaczania.

- Trwa pandemia i ciężko kontrolować sytuację. Na szczęście nasza federacja jest dobrze zorganizowana, mamy właściwy reżim sanitarny. Oczywiście, sytuacja z Mateuszem jest niewesoła. Dla mnie to był kluczowy zawodnik. Głównie z uwagi na intensywność, jaką wnosił do gry, a także na dużą ruchliwość z piłką i bez piłki. Na dodatek na boisku podejmuje dobre decyzje. To czyni go graczem wyjątkowym. Druga linia z Klichem to mocniejsza druga linia, ale my nie zamierzamy szukać wymówek. Na szczęście mamy kilka innych rozwiązań, mamy zmienników dla Mateusza - podkreśla portugalski szkoleniowiec.

Sytuacja Klicha wywołała niepewność

- Oczywiście sytuacja z Mateuszem wywołała w nas niepewność. Każdy zastanawiał się, kto dłużej przebywał bliżej w jego towarzystwie. Najważniejsze, że Mateusz czuje się dobrze, a my całym zespołem przestrzegamy zasad, jakie wpoił nam lekarz - powiedział bramkarz Wojciech Szczęsny.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, który przyleciał z kadrą do Budapesztu ma nadzieję na szybki powrót Klicha do gry.

- Mateusz, jak każdy zawodnik, został przebadany tuż po przylocie na zgrupowanie testem genetycznym, który dał wynik negatywny. Niestety, dwa następne testy PCR dały wyniki pozytywne i dopiero trzeci PCR przyniósł wynik negatywny. Jeśli powtórka testu PCR da również wynik negatywny, to w czwartek wyślemy Mateusza na trening indywidualny, żeby nie stracił formy. Gdyby Klich uzyskał dwa testy PCR z rzędu negatywne, byłby w stanie grać w niedzielnym meczu z Andorą - powiedział nam Boniek na Arenie Puskasa, oglądając trening "Biało-Czerwonych".

W piątek w Warszawie cała kadra przejdzie obowiązkową serię testów, według protokołu UEFA i to one zdecydują, czy Klich wystąpi przeciw Andorze i Anglii.

Z Areny Ferenca Puskasa Michał Białoński