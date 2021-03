Węgry - Polska 3-3. Marek Koźmiński: Popełniliśmy mnóstwo indywidualnych błędów

"To był mecz, w którym popełniliśmy mnóstwo indywidualnych błędów. Z drugiej strony dwukrotnie potrafiliśmy odrobić straty, co należy uznać za duży pozytyw" – ocenił wiceprezes PZPN Marek Koźmiński remis (3-3) polskich piłkarzy z Węgrami w eliminacjach mistrzostw świata.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry - Polska. Robert Lewandowski po pierwszym meczu eliminacji MŚ (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Na debiut Paulo Sousy w roli trenera reprezentacji Polski wszyscy czekali z ogromnym zainteresowaniem. Portugalczyk zaskoczył wielu ekspertów sadzając na ławce rezerwowych Kamila Glika, który był przez ostatnia lata filarem defensywy "Biało-Czerwonych".

Reklama

Koźmiński przyznał, że nie był zdziwiony wyjściową "jedenastką", ale jego zdaniem trener podjął duże ryzyko rezygnując z Glika, którego wejście na boisko w 58. minucie natychmiast uspokoiło grę defensywną polskiej drużyny.



"To była dla Kamila trudna sytuacja, ale wszedł i dał solidną zmianę. Wcześniej w naszej grze defensywnej było mnóstwo nerwowości" - podkreślił.



Srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie nie sądzi, aby przyczyną tego bałaganu w obronie była zmiana ustawiania i fakt, że w tym składzie osobowym zagrała ona po raz pierwszy.



"To były indywidualne błędy, a nie systemowe, wynikające ze złego ustawiania czy przesuwania. Błędy zdarzają się w każdym meczu, ale tutaj ich skala była ogromna. Najgorsze, że pewne niewłaściwe zachowania powtarzają się, bo pierwszy gol był niemal kopią bramki na 0-2 w meczu z Senegalem na mistrzostwach świata w Rosji. Podanie "za kołnierz" Jana Bednarka i już zrobił się ogromny problem. Różnica była tylko taka, że tam Wojciech Szczęsny wybiegł daleko do przodu i dał się wyminąć, a tu cofał się do bramki" - przypomniał Koźmiński.



Węgry - Polska w El. MŚ 2022. Galeria 1 / 12 Robert Lewandowski na rozgrzewce przed meczem Węgry - Polska. To był bardzo bardzo ważny mecz dla naszej reprezentacji. Nie dość, że debiut Paulo Sousy, to też start eliminacji MŚ 2022. Źródło: PAP/EPA Autor: PAP/EPA/ZSOLT SZIGETVARY udostępnij

Przed rozpoczęciem tego cyklu eliminacji Sousa zadeklarował, że numerem 1 w bramce będzie Szczęsny.



"Wydawało się, że to jest dobra decyzja, że tak należało postąpić. W Budapeszcie Szczęsny nie zaliczył jednak udanego występu, na pewno nie pomógł drużynie, tak jak mógł. Nie można go jednak przekreślać, jak również innych zawodników. To jest sport i każdy ma prawo do słabszego dnia" - stwierdził.



Gra "Biało-Czerwonych" odmieniła się, gdy po stracie drugiej bramki na boisku pojawili się: Glik, Kamil Jóźwiak i Krzysztof Piątek. Selekcjoner był chwalony za właściwą reakcję, ale z drugiej strony zadawano sobie pytanie, dlaczego ten tercet nie grał od początku.



"Nie można stawiać sprawy w ten sposób, że Sousa popełnił błędy przy wyborze podstawowej jedenastki, albo że jest znakomitym trenerem, bo dokonał właściwych zmian. Były one rzeczywiście bardzo udane, bo Jóźwiak "rozhuśtał" nam skrzydło i strzelił ważnego gola, Piątek zdobył bramkę w swoim stylu i tchnął nowego ducha w drużynę, a Glik - jak już mówiłem - wprowadził spokój w defensywie. Każdy z tych zawodników wszedł na boisko z odpowiednią energią, ale w tym, że akurat wtedy nasza gra natychmiast się odmieniła było trochę przypadku. Generalnie z tej trójki tylko Glik nadawał się do gry od pierwszej minuty" - ocenił Koźmiński.



Mecz z Węgrami to już historia, a już w niedziele Polaków czeka w Warszawie spotkanie z Andorą, a w środę w Londynie z Anglią.



"To będą dwa różne mecze. Z Andorą będziemy musieli prowadzić grę, kreować sytuacje, a z Anglią trzeba będzie poradzić sobie w inny sposób. Andora przegrała u siebie z Albanią tylko 0-1, nie było to łatwe zwycięstwo. Widziałem, że zawodnicy z Andory złapali dużo żółtych kartek. Spodziewam się, że zobaczymy kilka innych nazwisk w podstawowym składzie" - podsumował Koźmiński.



Grzegorz Wojtowicz

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy el. MŚ 2022