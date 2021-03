Jak można było się spodziewać, po końcowym gwizdku w Budapeszcie nastąpiła eksplozja Twittera. Próbowano ustalić, czego zabrakło do zwycięstwa, skoro "Biało-Czerwoni" zdobyli trzy bramki, a i tak nie schodzili z murawy w roli zwycięzców. O dosadną odpowiedź pokusił się między innymi były reprezentant Polski, Cezary Kucharski.

Przedmeczowe "przecieki" dotyczące wyjściowego składu znalazły potwierdzenie w faktach. Kamil Glik, od kilu lat filar reprezentacyjnej defensywy, rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Pojawił się na murawie w trakcie drugiej połowy, gdy podopieczni Paulo Sousy przegrywali już 0-2.



Zastąpił debiutanta Michała Helika, który ponowi współodpowiedzialność za utratę drugiego gola.



"Z Glikiem od początku i Brzęczkiem byłaby dziś wygrana" - skwitował na Twitterze uczestnik mundialu z 2002 roku, Cezary Kucharski.



Czy rzeczywiście recepta na sukces była tak prosta? Od momentu kiedy gracz Benevento pojawił się na murawie, polski zespół spisywał się pewniej w destrukcji, ale i tak Węgrom udało się jeszcze raz trafić do siatki.

A co do Jerzego Brzęczka - po 90 minutach wydaje się, że jego portugalski następca ma nad nim jedną przewagę. Nos do zmian. Potrójna roszada, przeprowadzona po niespełna godzinie gry, błyskawicznie odwróciła losy spotkania.

