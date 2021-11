"Sborna" w eliminacjach okazała się słabsza od Chorwacji, z którą przegrała w decydującym o pierwszym miejscu w grupie H, ostatnim spotkaniu eliminacji 0-1. Po wylosowaniu Polski nastroje w Rosji są mieszane - wielu kibiców nie wierzy, że kadra będzie w stanie nawiązać z "Biało-Czerwonymi" walkę.



Walerij Karpin ocenił losowanie

Głos po losowaniu zabrał selekcjoner drużyny narodowej, Walerij Karpin. Ocenił je jako "normalne". - Mogliśmy trafić lepiej, mogliśmy gorzej - komentował. Jak podkreślił, do starcia pozostało tak dużo czasu (cztery miesiące), że jakiekolwiek analizy nie będą póki co miarodajne.



Zapytany o to, w jaki sposób zamierza zatrzymać największą gwiazdę reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego dość zaskakująco odparł, że na indywidualnościach skupiać się nie zamierza. - Musimy zatrzymać drużynę, a nie jednostki - stwierdził.



