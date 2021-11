Za dużo kombinacji, zupełnie niepotrzebnych. (...) W przerwie zostali zmienieni Cash i Moder, dwóch najlepszych zawodników. Gra szarpana, to archaiczny futbol. Do tego w środku pola jest potężna dziura, tak praktycznie nie ma nikogo. (...) Po dzisiejszym spotkaniu rozumiem, czemu na dzień dzisiejszy Puchacz nie gra w Bundeslidze w swoim klubie. Bo nie ważne, na jakiej pozycji grasz, podstawą jest, że musisz umieć bronić. On dzisiaj pokazał, że z tym bronieniem ma naprawdę ogromne problemy

- mówił.