Cały czas nie wiadomo, jak będzie w przypadku reprezentacji Polski wyglądać przebieg baraży o MŚ 2022 w Katarze - w pierwszym meczu "Biało-Czerwoni" mieli zmierzyć się bowiem 24 marca z reprezentacją Rosji, ale po zbrojnej napaści tego państwa na Ukrainę wszystkie piłkarskie kadry "Sbornej" - niezależnie od przedziału wiekowego czy podziału na płeć - zostały zawieszone przez FIFA i UEFA.

Nie ma natomiast wciąż decyzji na temat tego, czy Polacy otrzymają walkower, czy dostaną przeciwnika-zastępcę, czy też może będą musieli rozegrać mini-turniej z Czechami i Szwecją, pozostałymi rywalami z tzw. ścieżki B. Jedno jest pewne - pierwsze starcia barażowe wciąż są zaplanowane na wspomniany 24 marca, a finały na 29 marca. Te daty pokrywają się z kalendarzem występów Polski U-21 - i jest to dość interesujący wątek.

Młodzi Polacy w tym miesiącu zagrają najpierw z Izraelem na wyjeździe, a potem u siebie z Węgrami - wszystko to w ramach eliminacji do ME U-21, które odbędą się w przyszłym roku w Rumunii i Gruzji. Ponieważ terminy gonią, 4 marca Maciej Stolarczyk, selekcjoner kadry młodzieżowej, podał do wiadomości publicznej powołania zawodników z lig zagranicznych. Na jego liście znalazło się ośmiu graczy.

Reprezentacja Polski U-21. Stolarczyk ogłosił powołania - Michniewicz nie weźmie tych graczy na baraże

Te powołania oznaczają, że wymienieni gracze już na pewno nie będą dostępni dla trenera seniorskiej kadry Czesława Michniewicza - a warto nadmienić, że przynajmniej część z nich zdobyła już pierwsze szlify w dorosłym zespole "Biało-Czerwonych".

Mowa tu chociażby o Nicoli Zalewskim czy Michale Karbowniku (odpowiednio jeden i trzy mecze w dorosłej reprezentacji), czy Kacprze Kozłowskim i Kamilu Piątkowskim, którzy znaleźli się nawet w ubiegłym roku w ekipie zabranej przez Paulo Sousę na Euro 2020.

Co więcej, według pojawiających się doniesień medialnych, Michniewicz pierwotnie planował też dać szansę na debiut Jakubowi Kiwiorowi. Na razie gracz Spezii jednak nie zjawi się więc na murawie jako członek zespołu seniorów.

Reprezentacja Polski. Przed juniorami i seniorami potencjalny występ na wielkich turniejach.

MŚ 2022 w Katarze rozpoczną się 21 listopada i potrwają do 18 grudnia. Mistrzostwa Europy U-21 będą miały swoją inaugurację dokładnie 9 czerwca przyszłego roku i potrwają do 2 lipca 2023.

Młodzi "Biało-Czerwoni" po rozegraniu w kwalifikacjach sześciu spotkań mają na swoim koncie 13 pkt i zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy B. Do liderów i wiceliderów - drużyn Niemiec i Izraela - tracą dwa "oczka". Tylko zdobycie pierwszej lokaty da im pewny awans na turniej.