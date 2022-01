Trzech Polaków w grze o fotel selekcjonera. Kolejny zwrot akcji

Już wkrótce poznamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Na poniedziałek 31 stycznia zaplanowano zebranie zarządu PZPN, po którym odbędzie się konferencja prasowa. Na niej dowiemy się, kogo wybrał prezes Cezary Kulesza.

Szewczenko wypadł z gry! Kto teraz?

Szef PZPN jest w trudnym położeniu. Negocjacje z kolejnymi kandydatami idą jak po grudzie. Działacz próbował zatrudnić zagranicznego szkoleniowca, ale jego starania spełzły na niczym. Nie wyszło mu z Fabio Cannavaro czy Marcelem Kollerem. Z wyścigu o fotel selekcjonera odpadł też Andrij Szewczenko.



Ukrainiec w ostatnich dniach był kreowany na faworyta do pracy z polską kadrą. Według Pawła Wołosika z "Przeglądu Sportowego" Szewczenko nie może porozumieć się z Genoą ws. rozwiązania kontraktu. Chodzi o kwotę 6 mln euro.





Trzech Polaków powalczy o fotel selekcjonera reprezentacji Polski

To sprawia, że Cezary Kulesza ma bardzo ograniczone pole manewru. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje Maciej Wąsowski "Weszło". Jak donosi, na placu boju pozostało trzech kandydatów.



To Adam Nawałka, Jan Urban, i Czesław Michniewicz. Z tego grona w PZPN najbardziej ceniony jest były selekcjoner. Z kolei kandydaturę Urbana forsuje Henryk Kula, szef śląskiego ZPN. Do gry wrócił natomiast Michniewicz, który początkowo został skreślony przez media, ale - jak się okazuje - rozmawiał z prezesem Kuleszą na temat pracy z kadrą.