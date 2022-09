Trofeum Pucharu Świata zaprezentowane na PGE Narodowym. Gościem Marcel Desailly

Cała sportowa Polska żyje już wieczornym spotkaniem "Biało-Czerownych" z reprezentacją Holandii. Spotkanie rozgrywane w ramach Ligi Narodów jest jednocześnie przygotowaniem polskich piłkarzy do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata.

Zanim jeszcze Polacy polecą do Kataru, gdzie najlepsze drużyny świata powalczą o Puchar Julesa Rimeta, trofeum zostało zaprezentowane w Warszawie.

Puchar Julesa Rimeta zaprezentowany w Warszawie

Samo trofeum odznacza się niezwykła historią. Do 1970 roku było trofeum przechodnim, aż Brazylia, po trzecim triumfie w mistrzostwach świata, otrzymała je na własność. Od tamtej pory zwycięzcy otrzymują na własność replikę trofeum. W międzyczasie trofeum II wojnę światową przeczekało schowane pod łóżkiem, a po MŚ w Anglii w 1966 roku skradzione i odnalezione przez... psa.

Marcel Desailly odsłonił trofeum

- To ogromna przyjemność być tutaj, Za każdym razem, gdy jestem w pobliżu trofeum, czuję wzruszenie. To coś bardzo specjalnego dla każdego, kto kiedykolwiek wygrał mistrzostwo świata - powiedział były francuski piłkarz.

- Ten puchar symbolizuje nadzieję. Na pewno każdy marzy tutaj o tym, by Polska pojechała na MŚ po to trofeum i przywiozła je do domu. Za każdym razem, gdy na ten temat rozmawiam, wszyscy są poruszeni perspektywą zdobycia tego pucharu - dodał Desailly.