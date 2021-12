Jako pierwszy o chęci odejścia Sousy do Flamengo poinformował dziennikarz Interii Sebastian Staszewski. Tutaj przeczytasz szczegóły.



O komentarz do zachowania selekcjonera poprosiliśmy Tomasza Hajtę, 62-krotnego reprezentanta Polski, a obecnie eksperta Polsatu Sport.



- Zawsze mówiłem, że każda reprezentacja potrzebuje dyrektora sportowego, a my od lat go nie mamy. Gdy podejmuje się tak niesamowicie odważną decyzję, jak zatrudnienie Sousy... Dla mnie to najgorszy wybór na to stanowisko od 50 lat - twierdzi Hajto. I nie gryzie się w język.

- Gość mydlił nam oczy. Dla mnie to jeden wielki "picer". Wygrał tylko z Albanią, Andorą i San Marino. To cała historia Sousy. Dostał mistrzostwa Europy w prezencie, a skończyły się wielkim blamażem. Jakby tego ktoś nie przedstawiał, to był potężny blamaż - wylicza były obrońca Schalke.



Tomasz Hajto: Dla mnie Sousa to jeden wielki "picer"

Hajto od początku nie należał do entuzjastów zatrudnienia Portugalczyka w PZPN-ie.



- To co teraz wyprawia, tylko potwierdza moją tezę. Wielu klaskało, gdy przychodził, mówili, że chce coś osiągnąć. A okazuje się, że tak naprawdę był na bezrobociu i potrzebował się czegoś złapać, żeby zarabiać. Czas pokazuje, że nigdy nie miał pomysłu na tę reprezentację. Te wszystkie powołania, to jak traktował Ekstraklasę... - kręci głową piłkarz.



- A przecież z Ekstraklasy wybili się wszyscy nasi piłkarze, którzy wyjechali za granicę. Zaczynając od Piotrka Świerczewskiego, piłkarzy reprezentacji olimpijskiej, po czas mój, nasz, aż do Lewandowskiego i Milika. Traktuje nas jakbyśmy po prostu nie istnieli - dodał Hajto.



Kazimierz Węgrzyn: Sousa jest przegranym facetem!



Wielokrotny reprezentant Polski zauważa, że nowy prezes PZPN ma ogromny problem, "odziedziczony" po swoim poprzedniku.



- To nie jest łatwa decyzja dla Czarka Kuleszy. Ja już po meczu z Węgrami dałbym mu gigantyczną karę za zlekceważenie eliminacji. A dzwonienie teraz do prezesa Kuleszy i mówienie, że chce odejść dyskryminuje go z tego zawodu - mówi bez ogródek Hajto.



- Przyjście Sousy to wprowadzenie konia trojańskiego do PZPN-u. W miarę poukładaną reprezentację rozbił na strzępy, a na koniec powiedział, że odchodzi. Sousa to koń trojański wprowadzony do PZPN-u. Dla mnie to nieodpowiedzialne i nieprofesjonalne. Przykro mi, ale Zbyszek Boniek musi to przyjąć na klatę - kończy.

