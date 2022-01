To się w Rosji nie spodobało! Karpin stanął w obronie Lewandowskiego!

Michał Białoński Z obozu Orłów

Trener Walery Karpin, to - podobnie jak Adam Nawałka - człowiek z klasą. Nie działa koniunkturalnie, tylko mówi to, co myśli. Rosyjscy dziennikarze zaatakowali go o wybór Roberta Lewandowskiego na Piłkarza Roku FIFA. Selekcjoner "Sbornej" twardo stał przy swoim zdaniu.

Zdjęcie Trener Rosji Walery Karpin broni jak niepodległości swego wyboru Roberta Lewandowskiego na Piłkarza Roku / AFP/INTERIA.PL