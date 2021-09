Reprezentacyjna kariera Roberta Lewandowskiego zaczęła się 10 września 2008 roku. Wtedy to 20-letni, stawiający swoje pierwsze kroki w Lechu Poznań snajper w 69. minucie meczu z San Marino zmienił Marka Saganowskiego. Co ciekawe, telewizyjny realizator popełnił wówczas koszmarny błąd, przedstawiając "Lewego" jako... obrońcę.



Lewandowski już wtedy pokazał, że ma instynkt godny wybitnego snajpera. Jako pierwszy bowiem dopadł do piłki odbitej od słupka po uderzeniu Euzebiusza Smolarka i wpakował ją do siatki. W głowie miał wielkie plany i marzenia. Być może jednak sam nie przypuszczał, że po 11 latach wróci do Serravalle jako król futbolu.

W 2013 roku - także w starciu z San Marino - "Lewy" zanotował kolejny debiut w polskiej kadrze - tym razem w roli kapitana. Niedzielny rywal "Biało-Czerwonych" jest więc dla Lewandowskiego ze wszech miar wyjątkowy, a przy tym - co nie może dziwić - bardzo "przyjazny". W trzech meczach przeciwko San Marino "Lewy" strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty.





San Marino - Polska. Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty?

Już w niedzielę ten bilans może ulec znacznej poprawie. Lewandowski najprawdopodobniej będzie bowiem chciał pojawić się na murawie, a będzie to dla niego mecz pełen wspomnień.



- Gdy myślę o meczu z San Marino, wspomnienia od razu wracają. Gdy wejdę na boisko i zobaczę, jak to wszystko wygląda, pewnie wrócę do tego momentu, gdy wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Uśmiech od razu się pojawia - stwierdził nasz kapitan na konferencji prasowej przed meczem z Albanią. - Każdy piłkarz jadąc na mecz myśli o tym, by zagrać. Będziemy rozmawiać z trenerem o tym, jak będę się czuł, jak będzie wyglądała sytuacja po Albanii. Jeśli wychodzę na boisko - to robię wszystko na maksa. Pewnie ważniejsze będzie ustalenie przede wszystkim wymiaru czasowego, a nie tego, czy zagram - dodał, odnosząc się do występu w meczu z San Marino.



Początek spotkania San Marino - Polska w niedzielę o 20.45, transmisja meczu na antenie Polsatu Sport Premium 1.

