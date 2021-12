Tajne zgrupowanie! Tak Rosja szykuje się na Polskę!

Wprawdzie Rosjanie dopiero za trzy dni ogłoszą, na którym stadionie zmierzą się z nami, ale tak naprawdę już zaczęli przygotowania do konfrontacji z "Biało-Czerwonymi".

Baraż Rosja - Polska. Karpin spotkał się z piłkarzami

W miniony wtorek Karpin przeprowadził w Moskwie spotkanie z reprezentantami kraju. Nie potrzebował do tego żadnego terminu FIFA, ot po prostu, po meczach ligowych skrzyknął chłopaków na spotkanie. Dziennikarze zarzucali mu nawet, że było ono tajne.

- Jakie tam tajne spotkanie. Po prostu nie chcieliśmy go nagłaśniać. Czuliśmy potrzebę zorganizowania takiego spotkania, więc je przeprowadziliśmy - powiedział "Sport-Expressowi" selekcjoner.

Zdradził natomiast, że z kadrowiczami omówił przegrany 0-1 mecz z Chorwacją, który zepchnął "Sborną" do barażów, a także to, co czeka jego podopiecznych w starciu z "Biało-Czerwonymi".

- Musieliśmy porozmawiać z piłkarzami zanim odlecą na zimowe urlopy. Przed nami sporo wyzwań, m.in. dobre przygotowanie fizyczne piłkarzy do barażów. W tym celu otworzyliśmy kanały komunikacji z klubami, by praca szła w odpowiednim kierunku. Chcielibyśmy od klubów otrzymywać informację zwrotną odnośnie obciążeń, jakim był poddawany zawodnik w okresie przedmeczowym. Na razie nie mamy cyfr wyjaśniających to - powiedział selekcjoner Rosji.

Nie wszyscy kadrowicze mogli stawić się na spotkaniu z nim. Nie było nie tylko piłkarzy z Krasnodaru - bramkarza Matwieja Safonowa i skrzydłowego Aleksieja Jonowa, z uwagi na plagę kontuzji, a także zawodników występujących poza granicami Rosji: Alieksieja Miranczuka (Atalanta Bergamo), Aleksandra Gołowina (Monaco), Nikity Chajkina (Bodo) i Fiodora Kudrjaszowa (Antalyaspor). Ci, którzy nie mogli przyjechać, rozmawiali z trenerem telefonicznie. Rifat Żemaletdinow z Lokomotiwu Moskwa spóźnił się na spotkanie.

- Ale nikt go nie rugał za to. Uprzedził nas o tym, że trochę się spóźni - dodał trener.

Karpin przyznał, że sporo uwagi poświęca pracy nad stroną mentalną drużyny. Po meczu z Chorwacją zarzucił piłkarzom, że boją się posiadania piłki. Jest przekonany, że takie spotkanie pomogło.

- Chłopaki niczego nie zapomną. Na urlopy pojadą, mając w głowie to, co im przekazałem - uważa selekcjoner.

Rosjanie rozważają przesunięcie rundy wiosennej, by Karpin mógł zorganizować dziesięciodniowe zgrupowanie przed meczem z Polską.

Baraż Rosja - Polska. Karpin i federacja wybierają stadion na mecz

Karpin i Rosyjska Federacja Piłkarska zastanawiają się nad wyborem stadionu, na którym zmierzą się z Polską. Czy Moskwa jest liderem?

- Mamy krótką listę obiektów. Kierujemy się takimi kryteriami jak klimat i stan murawy. Na przykład w Rostowie w marcu nie jest tak ciepło, jak się wszystkim wydaje. O Jekaterynburgu nie myśleliśmy. Moskwa czy Krasnodar? Jeśli z uwagi na pandemię będzie można zapełnić stadion tylko w 50 procentach, to najlepsze byłyby Łużniki. Ale na nich będzie ziąb! Polakom wszystko jedno powiedział 52-letni trener.

Baraż Rosja - Polska. Karpin: Ślepa wiara w zespół daje mi optymizm przed meczem z Polską

Zapytany o powody do optymizmu przed rywalizacją z naszym zespołem, odparł:

- Wylosowaliśmy Polskę i nie stało się nic nadzwyczajnego. Nadzieję daje to, że nasi piłkarze potrafią grać w piłkę. Nie wykopywać, tylko grać! Moim zadaniem jest poprawa tej gry. Ślepo wierzę w to, że chłopaki mogą grać w piłkę. Bez wiary nie ma sensu żyć. Wiara opiera się również na tym, że ludzką rzeczą jest się mylić, popełniać błędy - filozoficznie rozważał Walerij Karpin.

Kiedy mecz Rosja - Polska?

Mecz barażowy o MŚ 2022 Rosja - Polska zostanie rozegrany 24 marca 2022 r.

Jeśli "Biało-Czerwoni" zwyciężą, to będą gospodarzami starcia z triumfatorem meczu Szwecja - Czechy. Finał barażów zaplanowany jest na 29 marca.

O której godzinie mecz barażowy Rosja - Polska?

Mecz Rosja - Polska rozpocznie się o godz. 18.

Michał Białoński, Interia