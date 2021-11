Paulo Sousa odpiera głosy krytyków, którym nie spodobało się, że grająca w przewadze Polska straciła bramkę ze słabeuszem z Andory. - Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem strzelonych bramek. Rozumie pan? Jest tyle potęg, z wieloma gwiazdami, a nas wyprzedzają tylko dwie spośród nich - wskazuje.

CZYTAJ TEŻ: Sousa zaimponował po meczu w Andorze. Wystąpił w roli tłumacza!



Polacy po wyprawie do Andory mają na koncie 29 bramek. Faktycznie, tylko Niemcy (32) i Dania (30) mają więcej trafień w eliminacjach do mundialu.

Reklama

Chyba takiej reprezentacji chcieliśmy. W erze Roberta Lewandowskiego, który za dwa tygodnie powinien podnieść w górę Złotą Piłkę.

Ważny obrazek po czwartej bramce na Estadi Nacional: Lewandowski obejmuje Matty’ego Casha, z uśmiechem na twarzy do niego przemawia. Widać, że kapitan zaakceptował świeżo upieczonego Polaka. Nie tylko za uśmiech i pozytywną energię, ale przede wszystkim za piłkarską klasę.

Niedzielan: Paulo Sousa przekonał Polaków do ofensywy

- Dawno nie widziałem tak dobrze ofensywnie grającego zespołu. Potwierdzają się słowa Paulo Sousy, który na początku pracy z naszą kadrą apelował o czas. Teraz widać, że on go nie zmarnował - zwrócił uwagę Andrzej Niedzielan, który wespół z Andrzejem Niedzielanem komentował mecz w Polsacie Sport. - Początkowo selekcjoner sam narzekał na niedostatki w wyszkoleniu technicznym. W końcu jednak pokazał, że jeśli głowy są dobrze nastawione, to potrafimy kreować sytuacje.

Niedzielan: Mamy TurboCasha!

Jak ocenia debiut Matty’ego Casha?

- Fantastyczny debiut. Mieliśmy TurboGrosika, a teraz mamy TurboCasha. Pokazał swą inteligencję na boisku. Wyjście na pozycje, zagranie, gdy tylko widzi przed sobą przestrzeń, od razu ją atakuje. Z niesamowitą pewnością siebie - chwali obrońcę Aston Villi Niedzielan.

Wiadomo, że grający w dziesiątkę rywal z drugiej setki rankingu FIFA nie jest wiarygodnym papierkiem lakmusowym, ale i tak z Cashem paleta ofensywna ekipy Sousy zyskuje kolejne barwy.

Pan Andrzej przypomina, że drugą linię wspierał Robert Lewandowski, który przy współpracy z Piotrem Zielińskim, Mateuszem Klichem, Grzegorzem Krychowiakiem czy Damianem Szymańskim potrafił narobi niezłego zamieszania w szykach obronnych rywala.

- Wreszcie potrafimy grać atakiem pozycyjnym, potrafimy dośrodkowywać, co nie było oczywistością. Pamiętamy, co Puchacz z Jóźwiakiem wyprawiali na mistrzostwach Europy. Rybus zagrał również fantastycznie. Do tego teraz dochodzi gra bez piłki na bardzo szybkiego Casha - wylicza Niedzielan.

- Cash przyjechał, wyważył drzwi, wstawił je z powrotem, zamknął od środka i wyrzucił klucz. Ta prawa strona jest już po prostu dla niego zarezerwowana - uważa były napastnik.

Niedzielan: Milik doskonale uzupełnia się z Lewandowskim

Arkadiusz Milik po rocznej przerwie strzelił bramkę dla Orłów - poprzednią w towarzyskim meczu z Finlandią. Na dodatek pokazał, że potrafi na pamięć grać z "Lewym". Zapytaliśmy pana Andrzeja o to czy wraca wielki Arkadiusz po dwóch kontuzjach zerwania więzadeł krzyżowych ?

- Gdy po raz pierwszy zobaczyłem Arka na żywo, w derbach Górnego Śląska, to powiedziałem, że to jest chłopak na Ajax Amsterdam. Po nieudanej przygodzie w Augsburgu właśnie w Ajaksie się rozwinął. Tylko i wyłącznie problemy zdrowotne spowodowały, że on się zatrzymał w rozwoju, ale to piłkarz niezwykle utalentowany, kreatywny, jeżeli chodzi o operowanie piłką, mimo że jest dużą "dziewiątką". Widzimy też, jak on się doskonale uzupełnia z Lewandowskim. Nie widzę takiego wzajemnego się uzupełniania czy to u Buksy, Świderskiego, czy u Piątka. Mamy zatem duży kłopot bogactwa w ataku i bardzo dobrze. Nikt nie może się zdrzemnąć, bo za jego plecami czeka następny - twierdzi Andrzej Niedzielan.

Graliśmy przeciwko amatorom z Andory, ale jednak wnioski można wyciągnąć na podstawie sposobu konstruowania ataków przez Polaków.

- Kreacja, swoboda w operowaniu piką mogą imponować. To jest to podejście "zachodnie" - chwali Sousę Andrzej Niedzielan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matty Cash po debiutanckim meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Kiedy mecz Polska Węgry? Gdzie transmisja?

Już w poniedziałek następny koncert Polaków. Na PGE Narodowym o godz. 20:45 zmierzą się z Węgrami w ostatnim akcencie fazy grupowej eliminacji do MŚ. Transmisja Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP 1.

Z Andory Michał Białoński, Interia

Zdjęcie Arkadiusz Milik wrócił do reprezentacji Polski i od razu zdobył bramkę /Andrzej Lange /PAP