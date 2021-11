Sousa od dawna obserwuje Milika

Sousa miał odwiedzić Milika już 27 października, ale w ostatniej chwili odwołał podróż do Francji. Wszystko przez... kiboli Nicei. Mecz OGC Nice z Olympique Marsylia częściowo został rozegrany w sierpniu, ale po wielkiej awanturze z udziałem piłkarzy obu drużyn, a także sympatyków gospodarzy, był przerwany. Kilka tygodni później został powtórzony, ale decyzją ligi na trybunach Allianz Riviery nie zasieli kibice. Władze Nicei poinformowały więc polską federację, że nie ma możliwości przekazania jej biletów. Nawet dla selekcjonera.



Sztab kadry śledził więc mecze Milika w telewizji, czekając na okazję, aby wybrać się na trybuny. Według naszych ustaleń analizowane były ligowe spotkania OM z FC Lorient, PSG, Niceą i Clermon Foot, a także występy w Lidze Europy przeciwko Galatasaray i Lazio Rzym.

Trenerzy kadry na meczu Marsylii

W czwartek nadarzyła się jednak okazja, aby polskiego napastnika obejrzeć na żywo. Z oczywistych względów do Francji nie wybrał się Sousa, który dopiero niedawno skończył izolację w swoim domu w Portugalii i nabiera sił po przebytym koronawirusie. Na rewanżowy mecz Ligi Europy z Lazio, który został rozegrany na Orange Vélodrome w Marsylii, polecieli więc dwaj wysłannicy selekcjonera. Według ustaleń Interii byli to jego asystent, Víctor Manuel Sánchez Lladò, i Lluis Sala Perez, trener przygotowania fizycznego.

Na oczach Sáncheza i Sali Milik zaprezentował się solidnie. Nie tylko rozegrał pełne 90 minut, ale zapisał się także na liście strzelców, w 33. minucie wykorzystując rzut karny, który wcześniej sam wywalczył. Polak miał udział także przy bramce Dimitria Payeta z końcówki spotkania, chociaż nie ma się czym chwalić, bo Francuz dobił jego nieczysty strzał. Z drugiej strony Milik miał także kilka innych sytuacji, w których mógł się zachować lepiej (chociaż na przykład w 18. minucie świetnie uderzył głową, ale znakomicie wybronił Thomas Strakosha).

Powrót Milika po półrocznej przerwie

Dla Milika przyjazd na listopadowe zgrupowanie będzie powrotem do kadry po kilku miesiącach. Snajper nie wziął udziału między innymi w tegorocznych mistrzostwach Europy. Powodem był uraz kolana, którego nabawił się podczas ostatniego meczu poprzedniego sezonu Ligue1, z Metz. Polak pojawił się co prawda na zgrupowaniu kadry przed Euro 2020, ale szybko okazało się, że na turniej nie pojedzie. Gdy więc jego koledzy bez powodzenia walczyli o awans z grupy, on rozpoczął kilkumiesięczną rehabilitację. Do treningów powrócił dopiero 14 września.



27-latek będzie miał więc okazję zagrać w kadrze po raz pierwszy od marcowego spotkania z Anglią.

Sebastian Staszewski, Interia