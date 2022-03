Słynny rosyjski snajper nie chce powołania do reprezentacji swojego kraju

Oprac.: Paweł Pieprzyca Z obozu Orłów

Artiom Dziuba, jeden z najlepszych strzelców reprezentacji Rosji, poprosił, żeby nie powoływać go do kadry ze względu na sytuację w Ukrainie - przyznał we wtorek selekcjoner Walerij Karpin.

