Drużyn, które nigdy nie wygrały ani chociażby nie zremisowały z Polską jest wiele. Znajdziemy wśród nich: Algierię, Boliwię, Chiny, Ghanę, Gibraltar, Indie, Iran, Kanadę, Kostarykę, Maltę, Nową Zelandię, Peru, Singapur, Tajlandię, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Owcze, Emiraty Arabskie, a także niedzielnego rywala Polaków w eliminacjach mistrzostw świata - San Marino.





Polska bije rekordy z San Marino

Nieduże państwo z Półwyspu Apenińskiego bije wszelkie rekordy, bowiem jego reprezentacja rozegrała z biało-czerwonymi już osiem spotkań (co ciekawe, wszystkie były o stawkę, nigdy nie umówiliśmy się z San Marino towarzysko) i nie zremisowała żadnego z nich. Co więcej, Polacy strzelili Sanmarińczykom rekordową liczbę 33 goli, z czego lwią część podczas pamiętnego meczu eliminacji mistrzostw świata w Kielcach w 2009 roku, gdzie padła jedyna w historii polskiej reprezentacji dwucyfrówka. San Marino odpowiedziało tylko jednym golem, w naszym ostatnim pojedynku w Serravalle w 2013 roku.



Porównywalnie zły bilans z Polakami ma jedynie Kanada, z którą graliśmy sześciokrotnie. Gracze spod znaku klonowego liścia przegrali wszystkie mecze, stracili w nich 20 bramek i strzelili cztery. To mimo wszystko nie tak tragiczny dla nich bilans, jak w wypadku małego San Marino.



Trzeba jednak pamiętać, że pierwszy pojedynek Polski z San Marino z 1993 roku zakończył się męczarniami i golem strzelonym przez Jana Furtoka ręką. Wtedy niewiele brakowało do straty punktów.





