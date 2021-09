2 września reprezentacja Polski zwyciężyła w Warszawie Albanię 4-1 po golach Lewandowskiego, Buksy, Krychowiaka i Linettego. I choć nie w każdym fragmencie tego starcia gra Polaków musiała się podobać, to "Biało-Czerwoni" zaliczyli pewne trzy punkty w swoich zmaganiach o udział w katarskim mundialu w 2022 roku.

San Marino - Polska. Glik poprawi swój bilans występów?

Teraz przed podopiecznymi Paulo Sousy pojedynek z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie - San Marino, z którym Polacy mają doskonały bilans. Spotkanie w Serravalle może się okazać wyjątkowe przede wszystkim dla Kamila Glika, który usilnie walczy o pobicie pewnego kadrowego rekordu.

Obrońca bowiem grając w ostatnim meczu z Albanią zaliczył swój 74 pełny (to jest 90-minutowy) występ w koszulce z orzełkiem na piersi. Tym samym o jedno "oczko" przebił Kazimierza Deynę, który takich spotkań ma na swoim koncie 73.



Jak jednak łatwo wydedukować z grafiki zamieszczonej na twitterowym profilu "Łączy nas piłka" kolejna gra dla kadry narodowej sprawi, że Glik zrówna się z Antonim Szymanowskim, także obrońcą, który w latach 1970-1980, jako członek słynnego zespołu "Orłów Górskiego" sięgnął po olimpijskie złoto i srebro oraz po brązowy medal mistrzostw świata 1974.

San Marino - Polska. Sousa raczej nie da zagrać Glikowi 90 minut

Liderami klasyfikacji jeszcze przez jakiś czas na pewno pozostaną Władysław Żmuda i Grzegorz Lato, natomiast Glik już teraz może się cieszyć z bycia w "top 3". Nie jest jednak pewne, że zagra z San Marino cały mecz, jeśli w ogóle wystąpi.



Sanmaryńczycy bowiem wydają się na tyle bezproblemowym rywalem, że selekcjoner Sousa może się zdecydować na pozostawienie Glika na ławce, lub oszczędzenie mu wysiłku związanego z 90 minutami biegania po murawie. Powód jest jeden - za kilka dni Polacy wrócą do Warszawy, by na tamtejszym Stadionie Narodowym podjąć reprezentację Anglii, a więc najgroźniejszych grupowych przeciwników. Umiejętności doświadczonego Glika z pewnością bardziej przydadzą się właśnie w tym meczu.



Kamil Glik ogółem rozegrał w reprezentacji 87 spotkań, co plasuje go w pierwszej dziesiątce kadrowiczów z największą liczbą występów. Dla zespołu narodowego gra od 2010 roku (debiutował wówczas z Tajlandią).

Zdjęcie Kamil Glik zdaje się być piłkarzem "nie do zdarcia" - ma na swoim koncie 74 pełne reprezentacyjne mecze! / NurPhoto / Contributor / Getty Images

