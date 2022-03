"Rusofobiczna histeria". Swiszczow wierzy, że nie wszystko stracone po decyzji FIFA

Oprac.: Tomasz Brożek Z obozu Orłów

We wtorkowy wieczór FIFA poinformowała, że nie dojdzie do meczu Rosja - Polska, a nasza reprezentacja automatycznie awansowała do finału baraży. Dmitrij Swiszczow - przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej - nazwał ten werdykt "rusofobiczną histerią" i przyznał, że... wciąż nie traci nadziei na awans Sbornej na mundial.

Zdjęcie FIFA ukarała reprezentację Rosji. Polska w finale baraży / Olga Maltseva / AFP