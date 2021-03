Robert Lewandowski, napastnik reprezentacji Polski, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wyróżnienie to przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach.

Uroczystość wręczenia odznaczenia Robertowi Lewandowskiemu odbyła się w Pałacu Prezydenckim w poniedziałek 22 marca, w dniu rozpoczęcia zgrupowania kadry narodowej przed meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata.



"Za promowanie Polski odznaczony został Krzyżem Komandorskim Pan Robert Lewandowski" - rozbrzmiało w Pałacu Prezydenckim, po czym prezydent Andrzej Duda założył order na szyję najlepszego polskiego piłkarza.



"Nasz bohaterze narodowy, w tym sportowym tego słowa znaczeniu, ale nie tylko. To ważna dla mnie chwila" - rozpoczął przemówienie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.



"Nasz bohaterze narodowy. Dziękuje"

"Pana kolejne tytuły i osiągnięcia robią ogromne wrażenie. To także kwestia wychowania, to że jest Pan człowiekiem tak poukładanym, to w jaki sposób Pan postępuje" - Andrzej Duda podkreślał wkład rodziców w sukcesy "Lewego".



"To nie jest kariera jednego błysku, Pan jest człowiekiem niezwykle systematycznej pracy, dodanej do ogromnego talentu. Utalentowany ludzi na świecie jest wielu, ale niewielu gra tak jak Robert Lewandowski" - kontynuował PAD.



"W niezwykły sposób reprezentuje Pan Polskę, zawsze podkreśla Pan swoją polskość, że Pan jest Polakiem, za co jestem wdzięczny. Pan demonstruje patriotyczne poglądy, bardzo za to dziękuje" - mówił do kapitana polskiej reprezentacji prezydent RP.



"Nigdy się nie wstydziłem tego, skąd pochodzę"

"Jest mi niezmiernie miło otrzymać to odznaczenie, to wielka duma. Piłka nożna to sport drużynowy, nie indywidualny. Wszystko co osiągam, to także zasługa trenerów, sztabu i rodziny" - rozpoczął przemówienie Robert Lewandowski.



"Zawsze z tyłu głowy jest to, skąd się pochodzi. Ja nigdy się tego nie wstydziłem. Dziękuje wszystkim osobom, które mnie wspierają, pomagają mi i są ze mną. Oczekiwania są duże, trzeba im sprostać, nie boję się tego, bo lubię wyzwania" - kontynuował "Lewy".



"Niezależnie ile trofeów już wygrałem idę do przodu, nie chce spocząć na laurach, jeszcze raz dziękuje" - zakończył Lewandowski, po czym przekazał bukiet kwiatów w ręce pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.



Polacy w tym tygodniu rozpoczną eliminacje do mistrzostw świata w Katarze. 25 marca zagrają na wyjeździe z Węgrami, a trzy dni później podejmą Andorę. Na 31 marca zaplanowano z kolei starcie "Biało-Czerwonych" Anglikami na Wembley.



