Robert Lewandowski o szkoleniu piłkarzy w Polsce: Przed nami jeszcze wiele pracy

Podczas wtorkowej konferencji Robert Lewandowski został zapytany przez dziennikarza Interii, Michała Białońskiego, o to jak istotne jest skupienie się w polskim futbolu na kwestii szkolenia. Pytanie padło w kontekście problemu niektórych "Biało-Czerwonych" z regularną grą w klubach. Było to również nawiązanie do wypowiedzi Paulo Sousy, który orzekł, że nadszedł najwyższy czas, by polska piłka doczekała się gruntownych, strukturalnych zmian.





Robert Lewandowski: Do poprawy jest wiele

"Nie można niestety powiedzieć, że mamy szkolenie, jeśli w przypadku 40-milionowego narodu nie mamy wyboru na każdą pozycję" - stwierdził "Lewy".



"Trudno rozmawiać w tym przypadku o czymś przyszłościowym albo już teraz funkcjonującym dobrze - bo tak nie jest. Gdyby tak było, to pewnie znajdowalibyśmy się teraz w innym miejscu. Do poprawy jest wiele i nic się nie zmieni, jeśli wprowadzimy tylko dwa lub trzy nowe, małe elementy" - kontynuował zawodnik.



Robert Lewandowski: Wciąż nie widzę światełka w tunelu

"Nasze szkolenie od lat funkcjonuje w pewnym systemie i nie widać żadnych dużych efektów - i nie mówię tu o 'efektach ubocznych' występujących od czasu do czasu" - uważa kapitan kadry. "Jakości wciąż nie widać" - dodał.



"Wypowiadałem się już na ten temat parę lat temu, ale moje zdanie niewiele się zmieniło, a na pewno nie na tyle, bym powiedział, że widać światełko w tunelu. Pod tym względem przed nami jeszcze dużo pracy i wiele do zmiany" - skwitował Lewandowski.



