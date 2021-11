Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Portal "Łączy Nas Piłka" wykorzystał zgrupowanie reprezentacji Polski, by przeprowadzić dłuższą rozmowę z Robertem Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski opowiedział o radzeniu sobie z presją, a także wyzwaniach, jakie spotykają piłkarzy na najwyższym poziomie.



Po raz kolejny zwrócił uwagę, że gra co trzy dni w różnych miejscach w Europie jest bardzo mocnym eksploatowaniem organizmów piłkarzy.



- Podróże bardzo męczą. Wiadomo, że podróżujemy w fajnych warunkach, ale nie przeskoczymy takiego poziomu regeneracji, jaki osiągniemy w domu z rodziną. Ja w swoim domu z rodziną odpoczywam najszybciej i najlepiej - powiedział Lewandowski.

Robert Lewandowski: Odpoczynek zaczyna się od głowy

Zaznaczył, że przez swój styl życia nie jest przyzwyczajony do nudy.



- Jeden dzień nudy to jest okej, ale nie więcej - śmiał się Lewandowski.



- To wynika z mojego trybu życia. Ile razy byłem już na zgrupowaniach, nawet nie kadry, ale także klubowych... Hotele, wyjazdy, podróże, zmiana hotelu... Pamiętam taką sytuację, że obudziłem się w hotelu, w nocy, i nie wiedziałem, gdzie jestem. To było dla mnie takie: O, k... - opowiadał ze śmiechem kapitan polskiej kadry.

Jak dodał, częste podróże zostawiają wyraźny ślad na przygotowaniu zawodników - nie tylko fizycznym, ale także mentalnym.



- To był okres bardzo intensywnych podróży. Często jest tak, że podróż trwa trzy dni, wracamy, na drugi dzień znowu jest mecz ligowy, wracasz, jesteś chwilę w domu, a w poniedziałek znowu musisz gdzieś jechać - powiedział Lewandowski.