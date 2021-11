Robert Lewandowski nie chciał grać z Węgrami? Burza w sieci, a piłkarz? "Morning coffee"

Z obozu Orłów

Robert Lewandowski poprosił Paula Sousę o to, by ten nie wystawiał go na mecz przeciwko Węgrom? Do takich przecieków dotarł dziennikarz Interii, Sebastian Staszewski. Podczas pojedynku w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze kapitan reprezentacji Polski siedział na ławce rezerwowych. Według rzecznika PZPN wszystko dlatego, aby uniknąć zaczepek ze strony kibiców. Burza wokół piłkarza trwa. On sam nie zabiera głosu. Opublikował jedynie zdjęcie promujące produkty spożywcze swojej żony. "Morning coffee" - napisał.

