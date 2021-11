Dzień przed meczem Polska - Węgry w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2022 w Katarze oficjalnie ogłoszono , że w spotkaniu zabraknie Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika orz Grzegorza Krychowiaka. Nieobecność tego ostatniego spowodowana jest przerwą za nadmiar kartek, absencja pozostałych dwóch zawodników podyktowana jest innymi względami. Jak wyjaśniono w komunikacie, defensor nie wystąpi, bo w przypadku obejrzenia żółtego kartonika, nie mógłby pojawić się w pierwszym pojedynku barażowym Polaków. Z kolei kapitan reprezentacji Polski musi nieco odpocząć.

Robert od 9 października rozegrał aż 849 minut, a w całym sezonie już 1438. Intensywność jest więc bardzo duża. Selekcjoner wspólnie z zawodnikiem postanowili, że to dobry moment, aby Lewandowski odpoczął. Cel został zrealizowany, reprezentacja Polski zagra w barażach o mistrzostwa świata 2022 – WYJAŚNIŁ JAKUB KWIATKOWSKI, TEAM MANAGER DRUŻYNY NARODOWEJ I RZECZNIK PRASOWY PZPN, W ROZMOWIE Z SERWISEM ŁĄCZY NAS PIŁKA.

Ta decyzja nie spotkała się ze zrozumieniem wszystkich. Część kibiców nie kryła rozgoryczenia faktem, że Lewandowski, największa gwiazda "Biało-Czerwonych", nie wybiegnie na murawę. Niektórzy grozili nawet, że z tej przyczyny... sprzedadzą bilety albo już więcej nie zakupią wejściówki na mecz Polaków.



Lewandowski skorzystał z wolnego. Wybrał się na imprezę do miliardera

Przed piłkarskimi pojedynkami "Lewy", jako profesjonalista, zwykle stara się niemal całkowicie skupić na czekającym go wyzwaniu. Zresztą podczas zgrupowań kadry on i pozostali reprezentanci Polski swoją uwagę skupiają właśnie przede wszystkim na aspektach zawodowych. Nie ma mowy o hucznych imprezach do białego rana, a już na pewno nie poza hotelem, w którym zatrzymuje się cała ekipa.



Jednak teraz kapitan "Biało-Czerwonych", kiedy to dostał wolne i nie przygotowuje się razem z drużyną do meczu przeciwko Węgrom, może pozwolić sobie na sporo luzu. I z tego skorzystał. W weekend razem z żoną wybrał się na imprezę urodzinową do polskiego miliardera, Rafała Brzoski. To biznesmen prowadzący wiele interesów, m.in. firmę z popularnymi paczkomatami. Prywatnie jest mężem prezenterki, Omeny Mensah.



Kilkoma ujęciami z balangi podzieliła się w sieci żona piłkarza reprezentacji Polski i Bayernu Monachium, Anna Lewandowska.





