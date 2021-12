26-letni piłkarz reprezentacji Polski trafił do AEK Ateny z ligi rosyjskiej, gdzie wcześniej występował w Achmacie Grozny. Były zawodnik GKS Bełchatów, Jagiellonii Białystok i Wisły Płock był wypożyczany do Aten, aż w końcu trafił do AEK na stałe latem zeszłego roku.



Teraz Polak strzelił gola w hitowym meczu greckiej ligi, między AEK Ateny a Panathinaikosem Ateny. AEK wygrał 1-0, a bramka padła już w drugiej minucie. Było to jednocześnie pierwsze trafienie Damiana Szymańskiego w jego 12 występie w sezonie. Dotąd piłkarz kadry Paulo Sousy miał jedynie asystę w starciu z OFI Kreta.



Z obozu Orłów Damian Szymański nieobecny na treningu reprezentacji Polski, jest Bartosz Bereszyński

Reklama

AEK Ateny jest teraz drugi w tabeli, o sześć punktów za Olympiakosem Pireus. Panathinaikos zajmuje szóstą pozycję.





Liga grecka. Karol Świderski strzela

Wcześniej w niedzielę Karol Świderski strzelił gola dla PAOK Saloniki, ale jego zespół poniósł trzecią porażkę z rzędu w greckiej ekstraklasie. Tym razem przegrał na wyjeździe z Ionikosem 2:3. To trzecia ligowa bramka 24-letniego napastnika reprezentacji Polski w sezonie.



AEK Ateny to klub, w którym niegdyś występowali Mirosław Okoński i Roger Guerreiro. Trenował tu Jacek Gmoch.