To znaczy, że polski obrońca Jan Bednarek jest w tym sezonie niezwykle skuteczny i trafia do obu bramek. Miał dotąd trafienia w meczach z Leicester City, West Ham United i Brentford. Bramka z Brentfordem padła już w tym roku, w styczniu, a Southampton FC wygrał 4-1.

Jan Bednarek z golem samobójczym w Premier League

Na tę kolejkę meczów Premier League wybrał się do Anglii nowy selekcjoner Czesław Michniewicz, ale akurat nie na mecz Tottenhamu Hotspur z Southampton FC. Jan Bednarek to żelazny obrońca reprezentacji Polski, ostatni raz wystąpił w przegranym 1-2 meczu z Węgrami, za to jego akurat nie było w meczu z Andorą.



CZYTAJ TAKŻE: Grzegorz Krychowiak mówi jak to było z meczem z Węgrami





Reklama