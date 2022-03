Kuriozalne zachowanie piłkarskiej reprezentacji Rosji, która postanowiła rozpocząć przygotowania do... barażowego starcia z Polską. To oczywiście jedynie teoretyczne zamysły, ponieważ FIFA wykluczyła "Sborną" z międzynarodowych rozgrywek.

Rosjanie jednak nie umieją pogodzić się z tą decyzją i bez względu na wprowadzane sankcje za działania wojenne tego kraju w Ukrainie, pracują normalnym trybem. A ten zakłada przygotowania i zgrupowanie do marcowych baraży.

W terminie, w którym Rosja miała zagrać z Polską, najprawdopodobniej będzie chciała rozegrać mecz towarzyski. Problem w tym, że może nie znaleźć chętnego rywala. Na pewno nie będzie to nikt ze Starego Kontynentu - poza Białorusią. Selekcjoner reprezentacji Rosji, Walerij Karpin ma niedługo ogłosić listę powołanych zawodników - bez względu na to, czy uda się rozegrać jakikolwiek mecz. Jeżeli nie dojdzie do żadnego spotkania, wówczas piłkarze odbędą po prostu obóz treningowy i następnie rozjadą się do swoich klubów. Taką informację przekazał asystent Karpina w rozmowie z agencją TASS.

Rosyjska Federacja Piłkarska odwołała się do decyzji FIFA o wykluczeniu jej z międzynarodowych rozgrywek. Sprawa została zgłoszona do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, ale mało prawdopodobne, aby doszło do złagodzenia sankcji.

