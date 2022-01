Reprezentacja Polski zagra w marcu na Stadionie Śląskim. To może być najważniejszy mecz eliminacji!

Paweł Czado Z obozu Orłów

29 marca reprezentacja Polski rozegra mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie - postanowił zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rywalem "Biało-Czerwonych" ma być Szwecja lub Czechy. W tej chwili nie wiadomo jeszcze czy będzie to mecz o stawkę. Wszystko zależy od tego, kto awansuje do finału baraży o udział w mistrzostwach świata w Katarze. W optymistycznym założeniu na Śląskim może odbyć się najważniejszy mecz Polaków w obecnych eliminacjach do mistrzostw świata!

Zdjęcie Stadion Śląski w Chorzowie i Osiedle Tysiąclecia w Katowicach / Paweł Czado / INTERIA.PL