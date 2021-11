Drużyna Paulo Sousy do rywalizacji w Andorze przystępowała mając świadomość, że ewentualna wygrana może dać jej przepustkę do baraży. Nie wszystko jednak było w nogach "Biało-Czerwonych". Aby mieć pewność co najmniej drugiego miejsca w grupie, Orły musiały liczyć, że Anglia nie pozwoli sobie na wpadkę w meczu z Albanią i zgarnie komplet punktów.

Niespodzianek nie było. Polacy po ekspresowym objęciu prowadzenia rozbili ostatecznie drużynę z niewielkiego księstwa 4-1, a Anglicy wygrali z Albanią 5-0. W trzecim meczu Węgrzy rozprawili się z San Marino (padł wynik 4-0), lecz Bratankowie stracili już szanse na to, by bić się o MŚ.

Takie rezultaty oznaczają, że kadra, prowadzona przez szkoleniowca z Portugalii już na pewno zajmie w grupie co najmniej drugie miejsce. I prawdopodobnie - na tym właśnie się skończy, bowiem szanse na wyprzedzenie Anglików są czysto iluzoryczne. By było to możliwe, musieliby oni... przegrać z San Marino w ostatniej kolejce. Oczywiście, przy założeniu, że my ogramy Węgrów.



Tabela "polskiej" grupy I eliminacji mistrzostw świata:



1. Anglia 23 pkt.

2. Polska 20 pkt.

3. Albania 15 pkt.

4. Węgry 14 pkt.

5. Andora 6 pkt.

6. San Marino 0 pkt.



