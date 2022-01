Ranieri przyszedł do PZPN-u. Jest reakcja prezesa Kuleszy!

Od 29 stycznia PZPN szuka nowego selekcjonera, po tym jak Paulo Sousa przeniósł się do Flamengo

Ostatnio faworytem do objęcia tej posady był Andrij Szewczenko

Opcja Szewczenki upadła. Ukrainiec nie rozwiązał kontraktu z Genoą

Do PZPN-u zgłosił się Claudio Ranieri. Potwierdził to Interii prezes Cezary Kulesza





Prezes Kulesza potwierdza Interii, że zgłosił się Ranieri

Z Włoch napłynęła do nas w czwartek sensacyjna informacja: słynny Claudio Ranieri, kilka dni po tym, jak został zwolniony z Watfordu, sam zgłosił się do PZPN-u i przedstawił swą gotowość do objęcia posady selekcjonera "Biało-Czerwonych". Ranieri to 70-letni szkoleniowiec, z bogatym CV, który zna i ceni polskich piłkarzy, zresztą sam sprowadził do Leicester Bartosza Kapustkę.

Późnym wieczorem udało nam się potwierdzić u prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy, że faktycznie kontakt od Ranieriego nastąpił. Menedżer Włocha zadzwonił do sekretarza generalnego PZPN-u Łukasza Wachowskiego.

Kto za Sousę? Tak wyglądają szanse Ranieriego

Jak wyglądają szanse Claudia Ranieriego? Są niewielkie, by nie powiedzieć żadne. I nie chodzi tylko o brak czasu - wszak już w najbliższy poniedziałek odbędzie się prezentacja nowego selekcjonera, zatem trudno byłoby z nowym kandydatem dopiąć szczegóły w tak krótkim czasie. Chodzi przede wszystkim o to, że PZPN sondował Ranieriego i ten sondaż nie wypadł najlepiej dla doświadczonego trenera.

Cezary Kulesza znalazł już selekcjonera!

Najważniejsze jednak jest to, że Cezary Kulesza, po niemal miesiącu poszukiwań, ma już nowego selekcjonera! Oczywiście nazwiska nie chce zdradzić, ono zostanie ujawnione, z wielką pompą, w poniedziałek o godz. 14 na PGE Narodowym.

Prezes związku do soboty przebywa w Turcji i stamtąd koordynuje prace związane z zatrudnieniem nowego szefa sztabu szkoleniowego "Biało-Czerwonych".

Pewne jest jedno - prezes postawił na Polaka, po tym jak upadła opcja Andrija Szewczenki, który nie próbował nawet rozwiązać kontraktu z Genoą. Umowa ta gwarantuje mu ponad sześć milionów euro do 2024 r.! Dlatego "Szewa", choć wykazał zainteresowanie prowadzeniem "Biało-Czerwonych", zrobił sobie prosty rachunek zysków i strat. Gdy zobaczył jego wynik, uznał, że lepiej siedzieć mu w domu w Londynie i bez ryzyka dostawać od Genoi 2,5 mln euro rocznie.

Kto spośród Polaków stawi się na PGE Narodowym za wizytówką z napisem "selekcjoner reprezentacji Polski"? Największe szanse mają Adam Nawałka, Jan Urban, chociaż szans Michała Probierza również nie należy przekreślać.