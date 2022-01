PZPN zrezygnował z Nawałki. Jest reakcja Piszczka!

Nawałka potwierdza, że rozmawiał z Piszczkiem

Informację o tym, że Łukasz Piszczek miał dołączyć do sztabu reprezentacji Polski potwierdził Interii wczoraj sam Adam Nawałka.

Na pytanie o to, czy kontaktował się z Łukaszem Piszczkiem i Jerzym Dudkiem w sprawie dołączenia ich do sztabu, Nawałka odpowiedział:

- Ależ oczywiście, że tak! Z nimi rozmawiałem, bo miałem zielone światło od prezesa, by podjąć takie rozmowy o współpracy - opowiadał Nawałka.

Piszczek mówi "pas"

Teraz, po zwrocie akcji, gdy Cezary Kulesza zrezygnował z Nawałki, by postawić na Czesława Michniewicza Piszczek miał zrezygnować z dołączenia do projektu "sztab reprezentacji Polski". Informację taką podał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.





