PZPN reaguje na wojnę na Ukrainie. Oświadczenie Polski, Szwecji i Czech pod lawiną krytyki

Oprac.: Tomasz Brożek Z obozu Orłów

Piłkarskie federacje Polski, Szwecji i Czech wystosowały do FIFA pismo w sprawie baraży do mundialu, w których uczestniczy także reprezentacja Rosji. Przyznały one jednogłośnie, że w związku z wojną na Ukrainie nie zgadzają się na rozegranie meczów na terytorium Rosji. Oświadczenie zostało jednak skrytykowane przez wiele osób ze środowiska piłkarskiego za użyte sformułowania oraz sam fakt, że PZPN bierze pod uwagę grę z rosyjską kadrą, choćby na jednym z polskich stadionów.

Zdjęcie Co z meczem Rosja - Polska w walce o awans na mundial wobec wojny na Ukrainie? / Paweł Andrachiewicz / Newspix