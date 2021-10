Prezes Kulesza: Oto nasza polityka ws. cen biletów

Wejściówki na San Marino kosztowały od 90 do 160 zł, czyli tyle samo, co na mecz z Anglią. Wielu kibiców utyskiwało na ich cenę. Nie brakuje opinii, że ceny powinny być zróżnicowane, w zależności od atrakcyjności przeciwnika. PZPN jeszcze za kadencji Zbigniewa Bońka wprowadził zasadę, że klasa rywala nie gra roli.

Prezes Kulesza: Nie zmieniamy polityki cen biletów

- To jest bardzo zdrowe podejście i będziemy się go trzymać. Nie mamy zamiaru się licytować i robić obniżek po 10 zł z okazji przyjazdu teoretycznie słabszego rywala, by później podnosić od 10 zł na atrakcyjniejszego przeciwnika. Przychodzi się na mecz reprezentacji Polski, na którą obowiązują stałe ceny - powiedział Interii prezes PZPN-u Cezary Kulesza.

Jak szef piłkarskiej centrali wyjaśnia szybkie zejście wejściówek na starcie z San Marino, czyli przedostatnią drużyną w światowym rankingu?

- Na pewno dodatkową atrakcją dla kibiców stanowi pożegnanie lubianego bramkarza Łukasza Fabiańskiego. Nie zapominajmy też, że o ostatnim meczu z Anglią, w który remis smakował jak zwycięstwo. To zostaje w głowach i kibic z chęcią wraca na mecz kadry, nie może się doczekać - dodaje prezes PZPN-u.

- Powinniśmy przyzwyczajać kibiców do przychodzenia na swoje drużyny. Zawsze się dziwiłem, że w lidze na przyjazd Legii stawia się komplet, a na innych rywali sprzedawanych jest znacznie mniej biletów. Kibic powinien chodzić na swoich, niezależnie od tego, czy grają z Rakowem czy GKS-em Katowice. Ja wiem, że ludzie, jak ostatnio w Gdańsku, przychodzą zobaczyć ewentualną porażkę Legii, ale przede wszystkim powinni kibicować swojemu klubowi i robić to gremialnie w każdej kolejce - podkreśla Cezary Kulesza.

Bilety na Albanię również sprzedane

Albania przekazała PZPN-owi 700 biletów na wtorkowe starcie w Tiranie. Wszystkie trafiły do sprzedaży otwartej i również zostały już sprzedane. Paulo Sousa i jego podopieczni doczekali się tego, że bilety na ich mecze schodzą jak ciepłe bułeczki.

Kiedy mecz Polska - San Marino? Gdzie transmisja?

Spotkanie eliminacji MŚ Polska - San Marino zostanie rozegrane w sobotę 9 września o godz. 20:45, na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, na Polsat Go Box i w TVP 1.



Michał Białoński, Interia

