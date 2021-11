Początek piątkowego losowania zaplanowano na godzinę 17.00. Transmisja w Polsat Sport News. Baraże eliminacje MŚ w strefie europejskiej są dwustopniowe, jak było to w przypadku Euro 2020. Półfinałowe baraże odbędą się na terenie jednej z sześciu rozstawionych drużyn, a więc możemy zagrać albo w Portugalii, albo we Włoszech, Szwecji, Rosji lub na Wyspach Brytyjskich, w Szkocji albo Walii. W przypadku wygranej gospodarza finałowej gry o mundial w Katarze wyłoni losowanie. Mecze w marcu.

Portugalia czeka...

Nasza reprezentacja sama "dobrowolnie" za sprawą niezrozumiałych i nieodpowiedzialnych decyzji sztabu szkoleniowego, oczywiście z selekcjonerem Sousą na czele, pozbawił się rozstawienia. Wystarczył remis z Węgrami, żeby być w uprzywilejowanej szóstce i półfinał grać u siebie w domu. Tak się jednak nie stało, a za skutki pozostawianie poza grą takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, Kamil Glik czy posadzenia na ławce Piotra Zielińskiego, przyjdzie teraz słono zapłacić.

To już jednak przeszłość. Teraz trzeba czekać z kim przyjdzie nam grać w półfinale baraży. Kto wie czy nie będzie to Portugalia, z którą ostatni raz o punkty mierzyliśmy się w Lidze Narodów edycji 2018/2019, przegrywając w Chorzowie 2-3 i remisując na terenie rywala 1-1.



Portugalczycy, jak mówią, najchętniej na początek trafiliby na Macedonię Północną. Polski woleliby uniknąć. Co ciekawe, niewiele mówi się tam i pisze o dokonaniach Paulo Sousy w Polsce. - Śledzi się wyniki, tym bardziej w eliminacjach mistrzostw świata, ale co do wyborów, jego taktyki czy tego jak gra prowadzona przez niego drużyna, o tym u nas na miejscu w Portugalii nie rozmawia się i nie analizuje tego. Nie wiemy więc dokładnie tego, co się dzieje w prowadzonej przez niego reprezentacji Polski - mówi Sergio Krithinas, dziennikarz portugalskiej gazety "Record".

Dobry trener?

Sousa, ze względu na swoje piłkarskie dokonania, ma ogromny respekt w kraju swojego pochodzenia. W reprezentacji Portugalii wystąpił przecież w 51 spotkaniach. Wywalczył młodzieżowe mistrzostwo świata, awansował do półfinałów Euro 2000. Był przedstawicielem złotej portugalskiej generacji z takimi wspaniałymi zawodnikami, jak Luis Figo, Rui Costa czy Ricardo Carvalho.

Jeśli chodzi o dokonania trenerskie, to jest jednak inaczej. - Nie ma wielkiego trenerskiego CV. Nie prowadził u nas żadnego zespołu w naszej ekstraklasie. Oczywiście ma ogromne dokonania jako piłkarz i jako były zawodnik cieszy się u nas ogromnym respektem, był przecież jednym z najlepszych graczy w historii portugalskiej piłki. Jako trener to miał swoje dobre chwile, kiedy był szkoleniowcem w takich klubach, jak Basel czy Fiorentina, ale na teraz, to nie widzę go jako kandydata do pracy w trzech naszych najsilniejszych klubach, a więc w Benfice, Porto czy Sportingu, ale jest traktowany w Portugalii jako dobry trener, choć nie topowy - mówi Sergio Krithinas.

Michał Zichlarz

Drużyny rozstawione w losowaniu baraży MŚ:

Portugalia

Włochy

Szwecja

Rosja

Szkocja

Walia

Drużyny nierozstawione:

Polska

Ukraina

Turcja

Macedonia Północna

Austria (Liga Narodów)

Czechy (Liga Narodów)