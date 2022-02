Jak informują dziennikarze "PS", celem wizyty jest przekonanie szefa światowej centrali piłkarskiej do odwołania barażowego meczu pomiędzy Rosją a Polską.

Wojna na Ukrainie. Minister Bortniczuk poleci do Zurychu

Przypomnijmy, że Polska (a w ślad za nią Szwecja i Czechy) poinformowała, że nie zamierza grać z Rosją w półfinale barażów do katarskiego mundialu. Do deklaracji PZPN-u nie odniosła się w żaden sposób FIFA, a to właśnie światowa centrala jest organizatorem tego meczu.

Strona polska, wspierana przez szwedzką i czeską, oczekuje zdecydowanej reakcji. Miałoby być nią wykluczenie Rosjan z walki o mundial. Na ten temat w Zurychu z Giannim Infantino ma rozmawiać minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Jak donosi Przegląd Sportowy, w niedzielę dopinane były ostatnie szczegóły tego spotkania.

Rozmowy mają odbyć się we wtorek lub środę.

