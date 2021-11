W fazie grupowe z Chorwacją i Maltą rosyjscy piłkarze grali w Moskwie, ale nawet tu nie na tym samym stadionie - mecz z wicemistrzami świata odbył się na Łużnikach, ale z Maltańczykami - już na stadionie Otkritie moskiewskiego Spartaka, czyli na tym obiekcie, na którym na mundialu 2018 biało-czerwoni mierzyli się z Senegalem.



Słowaków reprezentacja Rosji podejmowała w Kazaniu, Cypr - na stadionie niedawnych Mistrzostw Europy w St. Petersburgu, z kolei ze Słowenią grała w Soczi. Mieliśmy więc pięć meczów grupowych i pięć różnych lokalizacji.



Rosja - Polska. Gdzie odbędzie się mecz?

Flagowym obiektem rosyjskiej reprezentacji są wielkie moskiewskie Łużniki ze sztuczną nawierzchnią, ale wcale nie wiadomo, czy na pewno tam Rosja podejmie Polskę. Rosyjska gazeta "Sport Express" w swym internetowym podaniu poinformowała zaraz po losowaniu, że są rozważane także inne stadiony w kraju.



Reklama

W grę wchodzić mają - poza Łużnikami - stadiony w St. Petersburgu, ale także w Krasnodarze i Rostowie nad Donem! To informacje o tyle ważne, że z Krasnodaru do Moskwy jest ponad 1300 km, gdyż miasto to leży blisko Zakaukazia. Nieco bliżej, bo ponad 1000 km z Moskwy jest do leżącego przy Morzu Czarnym Rostowa, ale to miasto z kolei położone jest bardzo blisko niespokojnej strefy działań wojennych w Donbasie, blisko granicy ukraińskiej.

W Rostowie rozgrywany był mundial 2018 (grały tam np. Meksyk, Urugwaj, Chorwacja czy Islandia), Krasnodar z tej listy wypadł.





Rosja - Polska. Kiedy baraż?

Mecz barażowy Rosji z Polską zostanie rozegrany 24 marca. Zwycięzca zagra z lepszym z pary Szwecja - Czechy - już o mundial w Katarze.