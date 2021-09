Polska wraca na Stadion Narodowy. Domu pilnuje Robert Lewandowski

Z obozu Orłów

"It's coming home" - śpiewali do znudzenia podczas Euro 2020 angielscy kibice, ale i Polacy mają powód, by te słowa nucić. Reprezentacja Polski po 653 dniach, a więc roku, dziewięciu miesiącach i 13 dniach, znów zagra na Stadionie Narodowym. Tu, gdzie Robert Lewandowski niemal zawsze strzela gola. Mecz Polska - Albania o godz. 20.45.

