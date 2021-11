Rewolucja w składzie Orłów! Selekcjoner reprezentacji Polski dokonał aż dziewięciu zmian w porównaniu do spotkania z Andorą (4-1). Od pierwszej minuty ponownie mecz zaczynają jedynie Wojciech Szczęsny i Mateusz Klich.





Już przed spotkaniem było wiadomo, że Paulo Sousa nie będzie korzystał z usług Kamila Glika oraz Roberta Lewandowskiego. Obaj w porozumieniu z selekcjonerem dostali wolne.

W kadrze meczowej Polaków brakuje także zawieszonego za żółte kartki Grzegorza Krychowiaka.



Także inni "Biało-Czerwoni" muszą uważać na zagrożenie pauzą w meczu barażowym. O krok od zawieszenia jest aż sześciu zawodników. Są to Michał Helik, Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Damian Szymański oraz Mateusz Klich.

Polska - Węgry. Skład "Biało-Czerwonych":

Polska: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek - Matty Cash, Mateusz Klich, Karol Linetty, Jakub Moder, Tymoteusz Puchacz - Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

Węgry: Dibusz - Fiola, Lang, At. Szalai - Nego, A. Nagy, Schaefer, Z. Nagy - K. Varga, Schoen - Ad. Szalai.





Kiedy i gdzie oglądać mecz Polska - Węgry? Godzina, transmisja TV i online

Mecz Polska - Węgry już dziś o godzinie 20:45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Go Box i TVP 1.



