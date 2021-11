Paulo Sousa dokonał prawdziwej rewolucji w składzie w porównaniu do spotkania z Andorą. Wymienił aż dziewięciu zawodników w podstawowej jedenastce!

W porównaniu do meczu z Andorą od pierwszej minuty ponownie zagrają jedynie Wojciech Szczęsny i Mateusz Klich. Już wcześniej było wiadomo, że w składzie zabraknie Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Roberta Lewandowskiego. Natomiast Piotr Zieliński spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych.



W rozmowie z "TVP Sport" skład ustalony przez Sousę skomentował Zbigniew Boniek.



- Kręgosłupa brak. Ale gdy spojrzę na zespół, widzę, że trener potrafił stworzyć drużynę alternatywną, która na papierze źle nie wygląda - ocenił były prezes PZPN.

Reklama

Zdjęcie Zapraszamy na nasz program /

Kiedy i gdzie oglądać mecz Polska - Węgry? Godzina, transmisja TV i online

Mecz Polska - Węgry już dziś o godzinie 20:45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Go Box i TVP 1. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo na sport.interia.pl .



Zaraz po meczu Polska - Węgry zapraszamy na " Interia Sport - gramy dalej ". To nowy program Interii, w którym będziemy śledzili i komentowali najważniejsze wydarzenia sportowe.

Zdjęcie Zbigniew Boniek / Marcin Karczewski / Newspix

WG