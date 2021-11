Mecze Andora - Polska i Anglia - Albania będą rozgrywane równolegle, początek w piątek o godz. 20.45 (transmisje na kanałach Polsat Sport Premium i Polsat Sport). Polska mecz w Andorze musi wygrać, ale - z punktu widzenia tabeli - kluczowym spotkaniem było to ostatnie, gdy udało się wygrać 1-0 w Albanii po golu Karola Świderskiego. Dzięki temu reprezentacja Paulo Sousy jest bardzo blisko zajęcia drugiego miejsca w swojej grupie (za Anglią) i gry w barażach o MŚ 2022 w Katarze.



Reklama

Andora - Polska. Tabela i terminarz polskiej grupy

W grupie I eliminacji MŚ 2022, w grze o mundial w Katarze są jeszcze trzy zespoły: Anglia, Polska i Albania. Andora i San Marino nie mają już nawet matematycznych szans na awans. Węgry (11 pkt), by zagrać w barażach, musiałyby wygrać swoje dwa ostatnie mecze (z San Marino i z Polską) i liczyć, że Andora pokona i Polskę, i Albanię. Tego scenariusza nie bierzemy więc pod uwagę.



Górna część tabeli "polskiej" grupy, na dwie kolejki przed końcem, jest następująca:

Anglia - 20 pkt, bramki +21 Polska - 17 pkt, bramki +17 Albania - 15 pkt, bramki +4

Te reprezentacje zagrają jeszcze następujące mecze:



Andora - Polska (12.11),

Anglia - Albania (12.11),

Polska - Węgry (15.11),

San Marino - Anglia (15.11),

Albania - Andora (15.11).

Andora - Polska a baraże MŚ 2022. Co się musi stać, by Polska w nich (nie) zagrała?

Przypomnijmy, że przy równej liczbie punktów, o kolejności w grupie decyduje bilans bramkowy, dlatego tak ważne jest strzelanie jak największej liczby goli słabszym rywalom (Paulo Sousa na pewno powie o tym drużynie przed meczem Andora - Polska), nawet gdy zwycięstwo jest już dawno przesądzone.



W naszych scenariuszach zakładamy, że Polska wygrywa z Albanią w ostatniej kolejce Anglia wygrywa z San Marino, a Albania z Andorą.



Scenariusz optymistyczno-realistyczny - Polska w Andorze zapewnia sobie baraże MŚ 2022 przy dwóch, bardzo prawdopodobnych zestawach wyników:



Polska wygrywa w Andorze, a Anglia wygrywa z Albanią (tabela: Anglia 23 pkt, Polska 20 pkt, Albania 15 pkt),

Polska wygrywa w Andorze, a Anglia remisuje z Albanią (tabela: Anglia 21 pkt, Polska 20 pkt, Albania 16 pkt).

Scenariusze skomplikowane - Albania sprawia sensację w Anglii, Polska może skończyć... pierwsza, druga albo trzecia:



Polska wygrywa w Andorze, a Anglia przegrywa z Albanią. Tabela: Anglia 20 pkt, Polska 20 pkt, Albania 18 pkt. Zakładamy, że Anglia wygrywa z San Marino, a Albania z Andorą. Tabela bez meczu Polska - Węgry: Anglia 23 pkt, Albania 21 pkt. To oznacza, że wówczas porażka z Węgrami wyrzuca Polskę z baraży, remis powinien dać 2. miejsce (na ten moment bilans bramkowy mamy dużo lepszy od Albanii), a zwycięstwo z Węgrami może nawet pozwolić na wyprzedzenie Anglii, pierwsze miejsce i bezpośredni awans na mundial w Katarze (musielibyśmy jednak odrobić stratę w bilansie bramkowym).

Zdjęcie Gramy Dalej! - program Sport.Interia.pl zaraz po meczu Andora - Polska /Interia.pl /INTERIA.PL





Baraże MŚ 2022 - zasady: ile rund i ile reprezentacji?

W europejskich barażach o MŚ 2022 w Katarze zagra 12 reprezentacji. Dziesięć z nich to drużyny z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych. Dwie znajdą się w barażach dzięki Lidze Narodów (zwycięzcy grup LN, którzy nie zajęli 1. ani 2. miejsca w eliminacjach MŚ).



Baraże (play-off) o mundial 2022 mają dwie rundy - półfinały oraz finały. Zasady:

półfinały - jeden mecz na stadionie drużyny rozstawionej (w sumie będzie sześć półfinałów),

finały - gospodarze zostaną wylosowani (w sumie trzy finały).

Z europejskich barażów na MŚ 2022 pojadą trzej zwycięzcy finałów.



CZYTAJ TEŻ: Polska blisko barażów MŚ 2022 - ważna zmiana w tabeli naszej grupy

Baraże MŚ 2022 - zasady rozstawienia. Z kim Polska może zagrać? Tabela drugich miejsc

W barażach MŚ 2022 (konkretnie - w półfinałach barażów) rozstawionych zostanie sześć reprezentacji z drugich miejsc z najlepszym bilansem (przy czym ze względu na to, że liczba drużyn w grupach nie jest równa, drużyny z bardziej licznych grup mają liczony bilans bez meczów z najsłabszym rywalem w grupie, np. w przypadku Polski odpadają mecze z San Marino, stąd dużo słabszy bilans bramek niż w "normalnej" tabeli).



Na ten moment, po czwartkowych meczach eliminacji (gdzie nastąpiła ważna zmiana po wygranej Hiszpanii w Grecji i porażce Szwecji w Gruzji), tabela drugich miejsc wygląda następująco:

Serbia 7 meczów, 17 pkt, bramki +8 Szwecja 7 meczów, 15 pkt, bramki +7 Chorwacja 7 meczów, 14 pkt, bramki +12 Szwajcaria 6 meczów, 14 pkt, bramki +9 Szkocja 7 meczów, 14 pkt, bramki +5 Polska 6 meczów, 11 pkt, bramki +6 Czechy 7 meczów, 11 pkt, bramki +3 Norwegia 6 meczów, 11 pkt, bramki +3 Macedonia Północna 7 meczów, 9 pkt, bramki +1 Ukraina 7 meczów, 9 pkt, bramki +1

Na ten moment gospodarzami półfinałów barażów są więc:



Serbia,

Szwecja,

Chorwacja,

Szwajcaria,

Szkocja,

Polska.

Na ten moment gośćmi półfinałów barażów (i potencjalnymi rywalami Polski) są z kolei:



Czechy,

Norwegia,

Macedonia Północna,

Ukraina,

Walia ( z Ligi Narodów),

Austria (z Ligi Narodów).

Zdecydowanie więcej o możliwych barażach MŚ 2022 powiedzą nam jednak nie punkty już zdobyte, a prognozy uwzględniające to, kto z kim zagra do końca eliminacji.



CZYTAJ TEŻ: Polska jedną nogą w barażach MŚ 2022



Baraże MŚ 2022 - z kim może zagrać Polska? Prognoza

Profil We Global Football, w swojej prognozie drużyn rozstawionych i nierozstawionych w barażach MŚ 2022 prognozy wyników wszystkich meczów do końca europejskich eliminacji. Według We Global Football, w półfinałach barażów MŚ 2022 zagrają (wg prawdopodobieństwa):



Serbia (rozstawieni gospodarze)

Polska (rozstawieni gospodarze)

Szwecja (rozstawieni gospodarze)

Szwajcaria (rozstawieni gospodarze)

Chorwacja (rozstawieni gospodarze)

Szkocja (rozstawieni gospodarze)

Czechy (nierozstawieni goście),

Norwegia (nierozstawieni goście),

Macedonia Północna (nierozstawieni goście),

Ukraina (nierozstawieni goście),

Walia (z Ligi Narodów, nierozstawieni goście),

Austria (z Ligi Narodów, nierozstawieni goście).

Baraże MŚ 2022 - Polska ma wielkie szanse na rozstawienie

Szanse reprezentacji Polski na rozstawienie i rolę gospodarza w półfinale barażowym wynoszą aż 84,3 proc. wg We Global Football. Większe szacowane są tylko dla Serbii (85,3 proc.), a bardzo duże też Szwecja (77,6 proc.) i Szwajcaria (70,9 proc.). Rosja o bezpośredni awans bije się z Chorwacją - gorszy z tych zespołów zagra w barażach, w których prawdopodobnie będzie rozstawiony (50 proc. szans dla Rosji i 37 proc. dla Chorwacji). Ciekawa jest sytuacja Szkocji: jeśli w ostatnich dwóch meczach z Mołdawią i Danią wywalczy cztery punkty, jej szanse na rozstawienie wyniosą aż 86,3 proc. Przy trzech punktach - maleją do 4,1 proc.

Baraże MŚ 2022 - kiedy ew. mecze Polski, kiedy losowanie barażów?

Terminarz grupowych eliminacji, a więc daty meczów Andora - Polska (piątek 12 listopada, godz. 20.45) i Polska - Węgry (poniedziałek 15 listopada, godz. 20.45) są znane od dawna.



Losowanie barażów MŚ 2022 - w piątek 26 listopada o godz. 17 w Zurychu.



Baraże MŚ 2022 odbędą się pod koniec marca 2022 roku - półfinały 24 i 25 marca (czwartek-piątek), a finały 28 i 29 marca (poniedziałek i wtorek).



Mistrzostwa świata (mundial) Katar 2022 - kiedy losowanie i mecze mundialu? Daty i terminarz

Losowanie mistrzostw świata (MŚ) 2022 w Katarze odbędzie się 31 marca 2022 roku. Mecz otwarcia mundialu Katar 2022 został wyznaczony na 21 listopada 2022 r., a finał odbędzie się 18 grudnia 2022 r. Mecze mundialu 2022 będą rozgrywane na ośmiu stadionach w pięciu miastach w Katarze, ostatni raz w turnieju wezmą udział 32 reprezentacje podzielone na osiem grup.