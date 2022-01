Polska szuka selekcjonera. Tak zbroją się Rosjanie!

Michał Białoński Z obozu Orłów

W momencie, gdy my zastanawiamy się, kim zastąpić Paula Sousę, Rosjanie dokładają nam kolejne punkty w przygotowaniach do barażu o wyjazd na mundial do Kataru. Ich selekcjoner Walery Karpin rusza na zgrupowanie rosyjskich klubów, by mieć kontakt z reprezentantami.

Zdjęcie Walery Karpin dowodzi "Sborną" podczas meczu z Maltą / AFP